Volkswagen në bisedime me prodhuesin izraelit të Iron Dome për të kaluar nga makinat në mbrojtjen kundërajrore
Volkswagen është në bisedime me kompaninë izraelite Rafael Advanced Defense Systems për një marrëveshje që do të ndryshonte prodhimin në njërën nga fabrikat e grupit gjerman nga makina në mbrojtje nga raketat.
Të dy kompanitë synojnë të shndërrojnë një fabrikë në Osnabrueck që aktualisht është në rrezik mbylljeje. Fabrika do të prodhonte komponentë për sistemin e mbrojtjes ajrore Iron Dome në pronësi të grupit shtetëror izraelit, sipas Financial Times.
Ky partneritet do të ishte një shembull i madh i ndryshimit në industrinë gjermane të automobilave. Fitimet në sektor kanë rënë për shkak të konkurrencës nga Kina dhe vështirësive në kalimin drejt automjeteve elektrike, transmeton Telegrafi.
Si rezultat, industria po kërkon partneritete në sektorin në rritje të mbrojtjes. Të dy kompanitë duan të shpëtojnë të gjitha 2300 vendet e punës në fabrikën në Saksoninë e Poshtme. Ata gjithashtu shpresojnë t'ua shesin këto sisteme mbrojtëse qeverive evropiane.
"Qëllimi është të shpëtojmë të gjithë, ndoshta edhe të sigurojmë rritje. Potenciali është shumë i lartë. Por është gjithashtu një vendim personal për punonjësit nëse duan të jenë pjesë e kësaj ideje", tha një person i njohur me planet.
Sipas një personi të dytë, qeveria gjermane e mbështet në mënyrë aktive propozimin.
Volkswagen tashmë prodhon kamionë ushtarakë përmes një sipërmarrjeje të përbashkët midis degës së saj MAN dhe kompanisë gjermane të armëve Rheinmetall.
Megjithatë, një partneritet me Rafael do të ishte një kthim i rëndësishëm në prodhimin e armëve për kompaninë. Gjatë Luftës së Dytë Botërore, Volkswagen prodhoi automjete ushtarake dhe bombën V1 për ushtrinë gjermane.
Sipas planeve aktuale, fabrika e Osnabrueck do të prodhonte pjesë të ndryshme për Iron Dome. Këto do të përfshinin kamionë të rëndë që mbajnë raketat e sistemit, si dhe njësi lëshimi dhe gjeneratorë energjie. Fabrika nuk do t'i prodhonte vetë raketat.
Një burim tha se ky koncept do të kërkonte investime minimale të reja. Disa fonde janë të nevojshme për kalimin në prodhim të ri, por është mjaft e lehtë.
Burimi shtoi se ideja ishte të kombinoheshin teknologjitë e provuara të mbrojtjes me prodhimin gjerman për të krijuar sistemin. Prodhimi mund të fillonte brenda 12 deri në 18 muajsh nëse punëtorët bien dakord të kalojnë në prodhimin e armëve.
Rafael planifikon të ndërtojë një strukturë të veçantë në Gjermani për raketat e sistemit, sepse ato duhet të trajtohen në një vend të specializuar.
Kompania shpreson t'ua shesë sistemin Iron Dome qeverive në të gjithë Evropën, përfshirë Gjermaninë. Vitin e kaluar, Gjermania mori të parën nga tre bateritë e sistemit të mbrojtjes ajrore Arrow 3, i cili prodhohet nga Israel Aerospace Industries.
Ky veprim vjen ndërsa Gjermania planifikon të shpenzojë mbi 500 miliardë euro për mbrojtje deri në fund të dekadës. Zyrtarët thonë se mbrojtja ajrore është një nga prioritetet kryesore për këtë shpenzim.
Izraeli raporton se rrjeti i tij i mbrojtjes ajrore, i cili përfshin disa sisteme, ka kapur më shumë se 90 përqind të raketave të lëshuara në vend.
Megjithatë, disa ekspertë kanë vënë në dyshim nëse Iron Dome është i përshtatshëm për vendet evropiane. Sistemi ka një rreze veprimi prej 70 kilometrash dhe është përdorur kryesisht për të ndaluar sulmet me raketa nga Gaza. Disa besojnë se vendet evropiane mund të përballen me kërcënime nga një rreze më e gjatë.
Rafael tashmë prodhon raketa Spike për vendet evropiane në Gjermani përmes një sipërmarrjeje me Rheinmetall dhe Diehl Defense. Ai gjithashtu prodhon një sistem të quajtur Trophy që mbron tanket dhe automjetet e blinduara.
Volkswagen po kërkon një zgjidhje për uzinën në Osnabrueck, ku prodhimi i makinave është planifikuar të përfundojë vitin e ardhshëm sipas një plani për uljen e kostove nga viti 2024.
Rreth 35,000 punëtorë në fabrika të ndryshme të Volkswagen planifikojnë të largohen nga kompania deri në vitin 2030, megjithëse të gjitha largimet janë vullnetare.
Mbrojtja ajrore evropiane nuk ishte e përgatitur për sulme masive me dronë dhe raketa, ndërsa dronët rusë sulmonin qiellin e Ukrainës.
Në vitin 2025, ekspertët paralajmëruan se rezervat e raketave do të ishin varfëruar shpejt nga tufat e dronëve, një dobësi e theksuar kur një dron rus goditi Poloninë pranë një baze të NATO-s.
Ky incident, së bashku me të tjerë në Lituani dhe Rumani, zbuluan boshllëqe të konsiderueshme në rrjetet e radarëve dhe mbrojtjet në lartësi të ulët të Evropës. /Telegrafi/