Volkswagen flet hapur pas raportimeve se mund të shesë disa marka
Duket sikur vendimi i Porsche-s për t'u larguar nga Bugatti Rimac kaloi kryesisht pa u vënë re.
Ai shënoi fundin e një epoke, veçanërisht për ata që u rritën duke e parë Veyron-in si veturën përfundimtare.
Me shitjen e aksioneve të saj në Bugatti Rimac nga Porsche, Bugatti nuk është më pjesë e Grupit Volkswagen për herë të parë që nga viti 1998.
Një raport i ri pretendon se mund të ketë të paktën një emër tjetër të hequr nga lista e markave në pronësi të Grupit VW, ndërsa prodhuesi i automjeteve kërkon të mbledhë para për të financuar planin e tij të ristrukturimit.
Bëhet fjalë për markën e motoçikletave Ducati.
Për më tepër, thuhet se këshilltarët duan që Lamborghini të kalojë nga një biznes në pronësi private, siç ka qenë që kur Grupi VW e bleu atë në vitin 1998, në një kompani të tregtueshme publikisht.
Faqja RideApart, kontaktoi Grupin VW për koment mbi raportin.
Për habi, një zëdhënës i gjigantit gjerman të automobilave nuk i mohoi kategorikisht thashethemet.
Ai tha se të gjitha markat dhe filialet duhet të "transformohen thellësisht".
Gjithashtu, njoftoi se një "riorganizim i kompanisë" është duke u zhvilluar. /Telegrafi/