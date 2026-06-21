Volkswagen drejt një strategjie të re - më pak makina, më shumë efikasitet
Programi i uljes së kostove i Grupit Volkswagen është në kulm.
Vetëm në vitin 2025, kostot e fabrikave në fabrikat gjermane u ulën me më shumë se 20 përqind.
Deri në fund të dekadës, deri në 50,000 vende pune do të eliminohen në Volkswagen, Audi, Porsche dhe degën e softuerëve CARIAD, me marrëveshje për më shumë se 28,000 punonjës që janë nënshkruar tashmë.
Por kjo ende nuk është e mjaftueshme për ta transformuar gjigantin e automobilave në një biznes më të thjeshtë dhe më efikas.
Në mbledhjen e përgjithshme vjetore të mbajtur këtë javë, Grupi VW përshkroi fazën tjetër të procesit të transformimit të tij.
Plani përbëhet nga tetë iniciativa kryesore, ku e para përqendrohet në uljen e kompleksitetit në të gjithë portofolin.
Ngjashëm me përpjekjet e Toyota-s për të përmirësuar gamën e saj të gjerë , konglomerati gjerman dëshiron të ndërtojë më pak modele dhe variante.
Qëllimi është t'i kushtohet më shumë rëndësi produkteve me volum të lartë duke u përqendruar në atë që shitet më mirë në vend që të mbajë një mori modelesh me performancë mesatare.
Iniciativa e dytë është pasojë e drejtpërdrejtë e së parës. Grupi VW gjithashtu planifikon të zvogëlojë numrin e platformave dhe arkitekturave elektronike.
Edhe pse është ende shumë herët për të thënë se cilat modele do të mbijetojnë dhe cilat po përballen me zhdukjen, disa “viktima” kanë dalë tashmë. Audi kohët e fundit hoqi dorë nga prodhimi i A1 dhe Q2, ndërsa Volkswagen ndërpreu prodhimin e minivanit të vjetër Touran.
Në vitin 2027, T-Roc Cabriolet gjithashtu do të zhduket nga linja. /Telegrafi/