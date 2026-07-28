Kjo veturë është një nga dështimet më të mëdha në histori!
Drejtori i Teslas, Elon Musk, kishte vendosur pritshmëri jashtëzakonisht të larta për Cybertruck-un.
Më herët ai kishte deklaruar se modeli mund të arrinte një prodhim vjetor prej 250 mijë automjetesh.
Megjithatë, në vitin e parë të plotë të shitjeve, automjeti thuhet se ka arritur vetëm rreth një të gjashtën e këtij objektivi.
Sipas të dhënave të Cox Automotive, Tesla shiti 38.965 Cybertruck-a në vitin 2024. Një vit më pas, shitjet ranë në 20.237 automjete, që përbën një rënie prej 48.1 për qind.
Deri në fund të majit 2026, në Shtetet e Bashkuara ishin regjistruar vetëm 7133 Cybertruck-a, sipas të dhënave të S&P Global Mobility të cituara nga Bloomberg. Kjo tregon se modeli mund të përballet me një tjetër rënie vjetore të shitjeve.
Ford Edsel u lansua në vitin 1957 me pritshmëri të mëdha. Ford parashikonte shitjen e 200 mijë automjeteve në vitin e parë, por arriti vetëm rreth një të tretën e këtij objektivi. Që atëherë, Edsel është përdorur si shembull klasik se edhe prodhuesit më të mëdhenj të makinave mund të bëjnë gabime të mëdha në strategji.
Sipas Bloomberg, Cybertruck mund të rezultojë një dështim edhe më i madh, duke u matur me diferencën mes premtimeve fillestare dhe rezultateve reale në treg.
Megjithatë, Cybertruck vazhdon të jetë pjesë e gamës së modeleve të Teslas, së bashku me Model 3, Model Y, Model S, Model X, Cybercab dhe Roadster. /Telegrafi/