Honda mund të ‘ringjallë’ Accord Crosstour me motor të lartë
Tani që Honda ka anuluar automjetin e saj të fundit elektrik, ajo mund të përqendrohet plotësisht në kalimin e saj në hibride.
Prodhuesi i makinave planifikon të investojë gati 28 miliardë dollarë për të lançuar 15 modele të reja hibride deri në fund të dekadës, dhe një Accord hatchback i përmirësuar mund të jetë një prej tyre.
Një raport i ri nga Automotive News, duke cituar "një person me njohuri për planin", pretendon se kompania do të lançojë një version hatchback me lartësi të lartë të limuzinës së saj të njohur të madhësisë së mesme.
Prodhuesi i makinave do të fillojë prodhimin e "Accord SUV" në mesin e vitit 2029. Honda mund ta ndërtojë atë në fabrikën e saj në Marysville, Ohio, transmeton Telegrafi.
Honda po përgatitet të përditësojë Accord me një ridizajnim të madh, dhe sipas raportit, lançimi i variantit të ri duhet të përkojë me lançimin e limuzinës së ripërtërirë.
Varianti i ri i Accord supozohet se do të ketë sistemin hibrid të gjeneratës së ardhshme të Hondës, i cili do të fuqizojë gjithashtu Civic, CR-V dhe limuzinës së përditësuar Accord.
Në maj, Honda zbuloi një sedan të ri prototip. Ai paraqiste një dizajn të ri në formë pyke, një qëndrim të lartë dhe një kapak.
Prodhuesi i makinave nuk e emërtoi kurrë prototipin, por konfirmoi se një version prodhimi do të dilte në shitje brenda dy viteve të ardhshme.
Kjo do të ishte më shpejt se SUV-i i pritur Accord, por duket e pamundur që Honda të ketë në zhvillim dy makina të reja hatchback me lartësi të lartë.
Sedani i ri Accord do të ketë drita më të holla, drita të reja të pasme, një grilë të përditësuar dhe një stil të ripërtërirë në pjesën e pasme.
Makina supozohet se merr frymëzim nga sedani elektrik i serisë 0 të Hondës në formë pyke. Brenda, limuzina e Hondës do të ketë një ekran më të madh infotainment.
Variantet e reja të Accord tingëllojnë shumë si Accord Crosstour i vitit 2010. Ishte një version i ngritur i sedanit Accord të gjeneratës së tetë me një çati të pjerrët dhe një kapak masiv të pasmë.
Ai rriti shkathtësinë e modelit, por shitjet arritën kulmin në vitin e parë të plotë në shitje.
Honda ofroi crossover-in me motorë me katër dhe gjashtë cilindra në konfigurime me tërheqje përpara ose në të gjitha rrotat, por kjo ishte e mjaftueshme për të tërhequr blerësit.
Honda shiti pesë prej tyre në vitin 2017 pasi prodhuesi i makinave ndërpreu prodhimin e Crosstour në fund të vitit model 2015.
Një Accord i ri me performancë të lartë do t'i jepte Hondës një konkurrent të Toyota Crown, të cilën Toyota e përditësoi së fundmi me një sistem të ri hibrid të fuqisë. Subaru ka gjetur gjithashtu sukses me limuzinën Legacy dhe crossover-in Outback.
Një limuzinë e ngritur do ta bënte gjithashtu makinën më tërheqëse për blerësit potencialë të crossover-it që mund të duan diçka më të përballueshme sesa një SUV tipik.
Një model i ri i ngjashëm me crossover-in, i ndërtuar mbi një platformë ekzistuese, është një mënyrë e përballueshme për t'u ofruar konsumatorëve një produkt të ri pa investimin financiar të kërkuar për një makinë krejtësisht të re. /Telegrafi/