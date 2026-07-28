Xiaomi prezanton SUV-in e ri Pengcheng me autonomi deri në 1500 kilometra
Xiaomi po përgatit hyrjen e saj të radhës në tregun e automjeteve elektrike me serinë e re Pengcheng, një linjë SUV-ësh të mëdhenj që synojnë të konkurrojnë me modelet premium të industrisë së automobilave.
Pronari dhe drejtuesi i Xiaomi-t, Lei Jun, ka zbuluar detaje të reja për automjetin, duke theksuar se Pengcheng është projektuar si një SUV familjar me pesë dhe shtatë ulëse, me fokus te hapësira e brendshme, komoditeti dhe siguria.
Seria e re do të bazohet në arkitekturën teknologjike Xiaomi Kunlun, e cila përfshin platformën e automjetit, sistemin e autonomisë së zgjeruar dhe teknologjitë e sigurisë në të gjithë automjetin.
Sipas të dhënave të publikuara, modelet e reja do të pajisen me sistemin Xiaomi Kunlun Range Extender dhe do të kenë konsum prej vetëm 5.7 litrash për 100 kilometra kur bateria të jetë e zbrazët, sipas standardit WLTC.
Xiaomi pritet të prezantojë dy versione kryesore: Pengcheng N90 Max, një SUV i madh me shtatë ulëse i menduar për udhëtime të gjata familjare, dhe Pengcheng N70 Max, një SUV me pesë ulëse, me sistem me katër rrota aktive, i orientuar drejt përdorimit të përditshëm.
Të dy modelet do të pajisen me bateri me kapacitet rreth 70 kWh, e cila pritet të sigurojë një distancë të madhe vetëm me energji elektrike dhe një autonomi totale deri në 1500 kilometra.
Lei Jun bëri të ditur se projekti Pengcheng ka kaluar më shumë se tre vite zhvillimi dhe testimesh. Automjetet janë provuar në kushte të ndryshme ekstreme, përfshirë edhe testime në Tibet në lartësi prej rreth 5380 metrash mbi nivelin e detit.
Sipas mediave teknologjike kineze, jashtë tregut kinez modeli do të shitet me emrin SkyNomad. Me këtë projekt, Xiaomi synon të sfidojë prodhuesit e mëdhenj të SUV-ve elektrike dhe të hyjë në një garë të drejtpërdrejtë me modele si Zeekr 9X. /Telegrafi/