Vlerësimi i “Half Man”: seriali i ri i Richard Gadd është brutal dhe emocionalisht tronditës
Richard Gadd, krijuesi i “Baby Reindeer”, rikthehet me dramën e re “Half Man”, një serial i errët dhe i dhunshëm që eksploron lidhjen komplekse mes dy vëllezërve jo të një gjaku, Ruben dhe Niall.
Ngjarja nis gjatë një dasme në një fermë skoceze, ku Ruben (Gadd) shfaqet papritur dhe prish gjithçka, duke sjellë menjëherë një atmosferë tensioni dhe pritjeje për shpërthime dhune.
Seriali lëviz mes së tashmes dhe së kaluarës, duke treguar marrëdhënien e tyre të trazuar që nga adoleshenca, shkruan BBC.
Ashtu si në “Baby Reindeer”, Gadd trajton tema të forta si trauma, identiteti mashkullor dhe dhuna emocionale e fizike.
Por këtë herë, ai nuk luan viktimën, por një figurë shumë më komplekse dhe problematike, duke e bërë rrëfimin edhe më të rëndë dhe provokues.
Jamie Bell, në rolin e Niall, sjell një performancë të fuqishme si vëllai i konfliktuar që e do dhe njëkohësisht e frikësohet Rubenin.
Edhe aktorët e rinj që luajnë versionet e tyre të reja konsiderohen zbulime të rëndësishme të serialit.
“Half Man” nuk kursen skena të pakëndshme dhe dhunë të drejtpërdrejtë, duke e bërë shikimin shpesh të vështirë, por njëkohësisht tërheqës.
Seriali nuk kërkon mëshirë për personazhet e tij, por përpiqet të sjellë mirëkuptim për dëmtimet e tyre emocionale.
Në fund, “Half Man” del si një dramë e fortë dhe provokuese, që vazhdon stilin e guximshëm të Gadd dhe pritet të hapë diskutime të mëdha, njësoj si suksesi i tij i mëparshëm. /Telegrafi/
