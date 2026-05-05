VLEN: “Muaji i Evropës” sjell qasje të re, integrimi evropian më afër qytetarëve dhe përfitimeve konkrete
“Maj – Muaji i Evropës”, një iniciativë që synon ta afrojë procesin e integrimit evropian më pranë qytetarëve dhe ta bëjë atë të prekshëm në jetën e përditshme, thonë nga VLEN.
"Me këtë rast zëvendëskryeministri i parë i Maqedonisë së Veriut, Bekim Sali në takim me ambasadorë, partnerë ndërkombëtarë dhe miq të vendit, theksoi se fokusi është zhvendosur drejt përfitimeve konkrete që sjell Bashkimi Evropian, si më shumë mundësi për të rinjtë, zhvillim të infrastrukturës dhe mbështetje për ekonominë lokale.
VLEN vlerëson se orientimi drejt rezultateve të prekshme përfaqëson një qasje të re dhe të domosdoshme në rrugën evropiane të vendit. Gjatë këtij muaji, do të prezantohen edhe histori suksesi nga projekte të mbështetura nga BE, që dëshmojnë ndikimin real në jetën e qytetarëve.
VLEN thekson se Evropa nuk është vetëm një proces politik, por mbi të gjitha një bashkësi vlerash, kreativiteti dhe bashkëpunimi mes njerëzve. Për këtë arsye, aktivitetet e “Muajit të Evropës” do të shtrihen në komuna të ndryshme, duke e bërë procesin e integrimit më të afërt dhe më të kuptueshëm për qytetarët.
VLEN mbetet e përkushtuar që rruga drejt Bashkimit Evropian të jetë një proces gjithëpërfshirës, ku institucionet, shoqëria civile, universitetet dhe biznesi kontribuojnë në mënyrë aktive për të ardhmen evropiane të vendit", thonë nga VLEN./Telegrafi/