VLEN: Marrëveshja e Durmishit, një fitore e madhe për çdo punëtor në administratë
Nga VLEN përmes një komunikate thonë se në një kohë kur dinjiteti i punës shpesh vihet në sprovë, çdo hap drejt respektimit të punëtorit është më shumë se vendim, është deklaratë vlere, është orientim i një shoqërie drejt drejtësisë dhe barazisë. Sot, kjo filozofi po merr formë konkrete përmes nënshkrimit të Marrëveshjes Kolektive historike në Ministrinë e Ekonomisë dhe Punës, të udhëhequr me vizion dhe vendosmëri nga ministri Besar Durmishi.
"Kjo marrëveshje nuk është vetëm një dokument formal, ajo është një kthesë epokale për dinjitetin e punëtorit, një standard i ri për drejtësi sociale dhe një dëshmi konkrete se kur ka vullnet politik, rezultatet janë të prekshme dhe transformuese. Për herë të parë në këtë institucion, punonjësit fitojnë një kornizë të plotë dhe të garantuar të të drejtave, që i vendos ata në qendër të politikëbërjes. Rritja e pagave në tre faza, nga marsi 2026 deri në marsi 2028, përfaqëson një ndër vendimet më të rëndësishme dhe më të qëndrueshme për mirëqenien e administratës. Kjo është një rritje që nuk është simbolike, por substanciale dhe e merituar, e bazuar në një qasje të drejtë dhe afatgjatë.Përmes kësaj marrëveshjeje vendosen standarde të reja dhe moderne pune, duke përfshirë: shtesa për punë natën, me turne dhe jashtë orarit, kompensime për punë gjatë festave, shpërblime jubilare, mekanizma të fortë për mbrojtje nga ngacmimi në vendin e punës, masa të avancuara për sigurinë dhe shëndetin në punë", thonë nga VLEN.
"VLEN vlerëson se kjo marrëveshje është një shembull i shkëlqyer i dialogut social të suksesshëm dhe partneritetit të sinqertë mes institucioneve dhe sindikatave. Ajo dëshmon qartë se reformat tona nuk janë vetëm fjalë, por veprime konkrete që prekin drejtpërdrejt jetën e qytetarëve. Me këtë hap të madh përpara, po ndërtojmë një administratë publike moderne, profesionale dhe dinjitoze, një administratë që respekton punën, motivon punëtorin dhe garanton drejtësi për secilin. Mbetemi të palëkundur në angazhimin tonë për të vazhduar me politika progresive, që vendosin qytetarin dhe punëtorin në qendër, duke ndërtuar një shtet më të drejtë, më të fortë dhe më të barabartë për të gjithë", thuhet në fund të njoftimit./Telegrafi/