Vladimir Putini tani është i frikësuar
Parada e Ditës së Fitores është një hije e spektaklit të saj të dikurshëm, sepse Kremlini po dëshmon se nuk është në gjendje të garantojë sigurinë e kryeqytetit të vet.
Burimi: The Telegraph
Përkthimi: Telegrafi.com
Zvogëlimi i paradës së 9 majit - për Ditën e Fitores në Sheshin e Kuq - është i jashtëzakonshëm, aq sa kërkon vëmendje serioze. Ajo që dikur ishte një shfaqje masive e fuqisë ushtarake, tani duket e reduktuar në diçka më të afërt me një aktivitet simbolik.
Kjo, mbani mend, synon të nderojë sakrificën e rreth 26 milionë rusëve gjatë asaj që ata e quajnë Lufta e Madhe Patriotike - e njohur gjetkë si Lufta e Dytë Botërore. Ta reduktosh atë në mënyrë kaq dramatike - sipas raportimeve për shkak të pamundësisë për të mbrojtur Moskën nga sulmet ukrainase - nuk është thjesht e turpshme; është tregues strategjik. Për Vladimir Putinin, kjo ngre pyetje të pakëndshme.
Kjo është kështu, pjesërisht, sepse kur Putini riktheu pajisjet ushtarake në paradë në vitin 2008, ai e paraqiti atë si një sinjal të qartë force: një paralajmërim për kundërshtarët se Rusia mund të mbrohej. Ai ishte i qartë: ky nuk ishte kërcënim i kotë, por provë e aftësisë në rritje. Ky pretendim tani tingëllon bosh.
Ka dy çështje kryesore këtu. Së pari, lufta në Ukrainë nuk po shkon në favor të Rusisë. Forcat ruse po hupin terren dhe po pësojnë humbje me një ritëm të paqëndrueshëm. Zëvendësimet, të trajnuar dobët dhe që thuhet se përfshijnë edhe rekrutë rusë që nuk supozohet të dërgohen përtej kufijve të Rusisë, po futen në luftë me pak efekt përveç rritjes së humbjeve. Ky realitet nuk është më i kufizuar; njohuria për këtë po depërton përsëri në Rusi dhe po nxit pakënaqësi.
Së dyti, Ukraina e ka zhvendosur fushën e betejës. Ky nuk është më konflikt i kufizuar në vijat e frontit. Goditjet ukrainase po arrijnë thellë në territorin rus në distanca deri në 932 milje, duke synuar infrastrukturën kritike. Ka raportime të besueshme për dëme të konsiderueshme në prodhimin e naftës së Rusisë dhe në asetet kyçe të mbrojtjes ajrore. Moska duket e paaftë për t’i ndalur këto sulme dhe pasojat ekonomike po fillojnë të ndihen.
Në këtë sfond, parada e reduktuar bëhet më shumë se simbolikë; është një pranim i rënies. Edhe pas rishpërndarjes së sistemeve të avancuara të mbrojtjes ajrore - si sistemi raketor S-400 - larg vijave të frontit, Kremlini nuk mund të garantojë sigurinë e kryeqytetit të vet. As Rusia nuk duket se ka mjaftueshëm mjete të blinduara moderne për të bërë një shfaqje bindëse force: pajisjet muzeale tani në shërbim do të ishin për turp. Vendimi për të vazhduar me të ftuar të huaj dhe civilë të pranishëm, duke kufizuar shfaqjen ushtarake, është domethënës. Ai tregon shumë për prioritetet dhe dobësitë, si dhe për shpërfilljen e Putinit ndaj aleatëve dhe popullit të tij.
Pakënaqësia nuk është më e kufizuar në zëra periferikë. Blogerët ushtarakë dhe madje edhe oficerë të lartë ushtarakë po bëhen gjithnjë e më të zëshëm në kritikat e tyre për mënyrën se si po zhvillohet lufta, dhe një goditje e madhe ndaj rrjeteve sociale dhe platformave të tjera të pavarura në internet është në zhvillim e sipër.
Krahasojeni këtë me pozicionin e Ukrainës. Nën udhëheqjen e Volodymyr Zelenskyt, Kievi projekton besim, duke goditur objektiva thellë brenda Rusisë ndërsa zgjeron prodhimin e brendshëm të dronëve dhe raketave. Ukraina nuk po lufton vetëm luftën; ajo po formëson fushën e betejës së ardhme dhe po ndërton një bazë industriale që do të mbijetojë konfliktin. Ekspertët e saj tani janë në Lindje të Mesme, duke këshilluar dhe duke ofruar pajisje për mbrojtje kundër dronëve dhe raketave iraniane. Kjo është një lëvizje e zgjuar dhe do të ndihmojë në financimin e rindërtimit të Ukrainës pas luftës.
Pamja strategjike po ndryshon. Për Putinin, opsionet po ngushtohen. Armëpushimi dhe marrëveshja e negociuar mund të përfaqësojnë tani rezultatin më pak të keq për të. Por, kjo do të kërkojë presion, veçanërisht nga anëtarët evropianë të NATO-s - me qartësi dhe vendosmëri.
Dhe, ndoshta, Mbreti Charles III, gjatë vizitës së tij intensive në ShBA, ka arritur t’i flasë me mend Donald Trumpit për Ukrainën. Nëse po, kjo mund të ndihmojë gjithashtu për ta sjellë me të vërtetë diktatorin e Kremlit në tryezën e bisedimeve.
Aleatët e Ukrainës duhet ta ndihmojnë Kievin të shfrytëzojë këtë mundësi premtuese, por ndoshta të përkohshme. /Telegrafi/