Vite sundimi absolut: Kush ishte Ali Khamenei dhe si erdhi ai në pushtet në Iran?
Njeriu më i fuqishëm në Iran u vra të shtunën në sulmet ajrore amerikane dhe izraelite në Teheran dhe vdekja e tij lë një boshllëk pushteti në vend. Por si u ngrit Ali Khamenei në pushtet dhe cila është trashëgimia e tij?
Ali Khamenei ishte një nga të paktët udhëheqës botërorë që nuk bëri udhëtime jashtë vendit gjatë udhëheqjes së tij dhe nuk dha kurrë intervistë për asnjë media si udhëheqës suprem, qoftë vendas apo i huaj. Kritikët thonë se ai e konsideronte veten përtej përgjegjësisë që kishte.
Ai ishte në kulmin e pushtetit që nga fillimi i revolucionit dhe përfundimisht mori drejtimin e vendit për vite me radhë pas vdekjes së Ruhollah Khomeinit, themeluesit të Republikës Islamike të Iranit.
Khamenei kishte fjalën e fundit në politikën e jashtme dhe armiqësia e tij ndaj Shteteve të Bashkuara e bëri të pamundur që çdo zyrtar iranian të imagjinonte një rifillim të marrëdhënieve politike midis Teheranit dhe Uashingtonit.
Khamenei: nga fillimet modeste në skenën politike
Sejjid Ali Khamenei lindi më 19 prill 1939 në Mashhad. Babai i tij, Sejjid Xhavad, lindi në Naxhaf, por u zhvendos në Tabriz me familjen e tij kur ishte fëmijë. Atje, ai studioi teologji deri në përfundimin e nivelit "Sath", pastaj emigroi në Mashhad. Ai ndërroi jetë nga një atak në zemër në korrik 1986.
Nëna e tij, Khadija Mirdamadi, ndërroi jetë më 15 gusht 1989, afërsisht dy muaj pasi djali i saj u bë zyrtarisht udhëheqës i Iranit.
Ali Khamenei ishte fëmija i dytë në familje. Ai ka tre vëllezër, Mohammad, Hadi dhe Hassan, dhe një motër, Badri, e cila ishte e martuar me Sheikh Ali Tehrani.
Udhëheqësi i dytë i Republikës Islamike filloi studimet e tij fetare në Mashhad dhe studioi shkurtimisht në seminarin në Naxhaf në vitin 1957. Megjithatë, ai u kthye në Mashhad më pak se një vit më vonë dhe u transferua në Seminarin e Qomit menjëherë pas kësaj. Gjatë atyre viteve, ai ishte student i Hossein-Ali Montazeri, një profesor i cili, dekada më vonë, u vu në arrest shtëpiak me urdhër të ish-studentit të tij.
Ishte gjatë kësaj periudhe që ai u interesua për çështjet politike. Në vitin 1962, pas polemikave mbi Projektligjin e Këshillave Provinciale dhe të Qarkut dhe referendumin e "Revolucionit të Bardhë" të Shahut, Ali Khamenei u ngarkua nga Ajatollah Milani për të raportuar mbi opinionin publik në Mashhad te Ruhollah Khomeini në Qom. Kjo shënoi kontaktin e parë politik midis Ali Khameneit dhe Ruhollah Khomeinit.
Kjo lidhje u forcua çdo ditë dhe në vitin 1963, në prag të Ashures, Ruhollah Khomeini i ngarkoi atij një mision për t'i dërguar mesazhe Ajatollah Milanit në Mashhad.
Ishte rreth kësaj kohe që Ali Khamenei u arrestua për herë të parë. Vetëm tre ditë para arrestimit të Ruhollah Khomeinit më 5 qershor 1963, ai u ndalua nga 'Shahrbani' (policia shtetërore) ndërsa ndodhej në Birjand.
Pas ngjarjeve të 5 qershorit, ai u transferua në Mashhad, ku kaloi 10 ditë në paraburgim përpara se të lirohej, shkruan euronews.
Ai u ndalua disa herë para fitores së Revolucionit. Megjithatë, aktivitetet e tij antiqeveritare vazhduan. Më vonë ai u internua në Jiroft dhe Iranshahr, ku qëndroi deri në korrik 1978.
Një muaj para Revolucionit, më 12 janar 1979, ai u emërua nga Ruhollah Khomeini në Këshillin Revolucionar. Anëtarë të tjerë të shquar përfshinin Akbar Hashemi Rafsanjani, Mohammad Beheshti, Morteza Motahari, Mohammad Javad Bahonar dhe Abdolkarim Mousavi Ardabili.
Ky anëtarësim shënoi fillimin e rolit me ndikim të Ali Khameneit në qeveri, e cila u krijua një muaj më vonë.
Rënia e Shahut dhe ngritja e Khameneit
Pas rënies së qeverisë së Shahut, Këshilli Revolucionar mori rolin e ligjvënësit në sistemin e ri politik të vendit.
Këshilli më vonë u bashkua me qeverinë e përkohshme, por pas abdikimit të Mehdi Bazargan, kryeministri i përkohshëm mori kontrollin de facto të vendit. Më në fund, Këshilli Revolucionar e përfundoi punën e tij pas formimit të Asamblesë së Parë.
Por ky ishte vetëm fillimi i ngjitjes së Khameneit në arenën e pushtetit. Ai u emërua fillimisht zëvendës në Ministrinë e Mbrojtjes gjatë mandatit të Mehdi Chamran si ministër, dhe në të njëjtën kohë, ai drejtoi Gardën.
Khamenei u fut në Parlament në zgjedhjet e para për Asamblenë e Shtetit Islamik si përfaqësues nga një zonë zgjedhore e Teheranit.
Por ndoshta një nga rolet e tij më të rëndësishme në qarqet e pushtetit të Republikës Islamike ishte emërimi i tij si imam në Teheran nga Ruhollah Khomeini. Nga janari i vitit 1958 deri në fund të periudhës së tij udhëheqëse, ai mbeti imam i Teheranit dhe gjatë kësaj periudhe, ai i mbajti lutjet e së premtes gati 250 herë. Megjithëse gjatë periudhës së tij udhëheqëse, ai rrallë shfaqej në lutjet e së premtes.
Khamenei i mbijeton sulmeve me bomba
Ali Khamenei u shënjestrua dy herë.
Përpjekja e parë ndodhi më 27 qershor 1981, saktësisht një ditë para bombardimit të selisë së Partisë së Republikës Islamike dhe një javë pasi Abolhassan Banisadr u shkarkua nga Presidenca.
Ndërsa po mbante një fjalim në Xhaminë Abu Zar në Teheran, një shpërthim i fuqishëm tronditi vendin. Khamenei u plagos rëndë dhe u dërgua me urgjencë në spital.
Bombardimi iu atribuua Grupit Forqan. Pajisja ishte fshehur brenda një magnetofoni të vendosur në podium në të majtë të tij. Megjithatë, pak çaste para shpërthimit, truproja e tij e zhvendosi magnetofonin. Edhe pse Khamenei mbijetoi, dora e tij e djathtë mbeti përgjithmonë e paaftë.
Sulmi i dytë ndodhi më 15 mars 1985, ndërsa Khamenei po drejtonte lutjet e së premtes në Universitetin e Teheranit. Ai u krye nga MEK.
Bomba ishte fshehur midis besimtarëve, pranë qilimave të lutjes, dhe nuk e lëndoi personalisht Khamenein. Megjithatë, afërsisht 14 persona u vranë dhe 84 të tjerë u plagosën. Pavarësisht kaosit, ai vazhdoi predikimin e tij dhe nuk u largua nga podiumi.
Khamenei në presidencë
Menjëherë pas vrasjes së Presidentit Mohammad-Ali Rajai më 30 gusht 1981, Partia e Republikës Islamike, e cila ishte bërë institucioni më i fuqishëm politik, mbështeti kandidaturën e Ali Khameneit për president.
Edhe pse thuhet se Ruhollah Khomeini fillimisht kundërshtoi që një klerik të mbante postin e presidencës, ai përfundimisht iu bind vendimit të partisë.
Zgjedhjet u mbajtën më 2 tetor 1981 dhe Khamenei u zgjodh me mbi 95% të votave, duke u bërë presidenti i tretë i Iranit.
Pavarësisht fitores së tij dërrmuese, marrëdhënia e Khameneit me Parlamentin ishte e tendosur. Pasi bëri betimin, ai prezantoi Ali Akbar Velayati si zgjedhjen e tij për Kryeministër. Megjithatë, Parlamenti e hodhi poshtë nominimin. Si pasojë, ai u detyrua të prezantonte Mir-Hossein Mousavi, i cili u favorizua nga deputetët dhe u konfirmua si Kryeministër.
Tensioni midis Khameneit dhe Mousavit përfundimisht e shtyu Khamenein të vendoste të kandidonte për rizgjedhje kundër tij në vitin 1985.
Megjithatë, Khomeini e karakterizoi kandidaturën e tij si një "detyrë fetare", duke e shtyrë atë të kandidonte për një mandat të dytë.
Disa raportime sugjerojnë se ai e kushtëzoi kandidaturën e tij me lirinë për të zgjedhur kryeministrin e tij.
Megjithatë, pas zgjedhjeve, Khomeini nuk e konsideroi ndryshimin e kryeministrit "të përshtatshëm" dhe i kërkoi Khameneit ta mbante Mir-Hossein Mousavi-n në postin e tij.
Khamenei e shihte Mousavin si një kryeministër të "imponuar" që mbështetej në mbështetjen e palëkundur të Khomeinit. Mosmarrëveshja e thellë midis të dyve daton që në këtë periudhë.
Khamenei shërbeu si president i Iranit për një total prej tetë vitesh, të shënuara nga kriza të vazhdueshme, duke filluar nga grindjet politike midis fraksioneve revolucionare deri te vrasjet e përditshme nga grupet e opozitës dhe, më e rëndësishmja, Lufta Iran-Irak.
Në rrugën drejt lidershipit
Shkarkimi i Hossein-Ali Montazeri nga pozicioni i udhëheqësit pasardhës, së bashku me mosmarrëveshjet e brendshme qeveritare midis Presidentit dhe Kryeministrit, dhe midis Parlamentit dhe Këshillit të Kujdestarit, si dhe boshllëqe të tjera legjislative, e shtynë Ruhollah Khomeini të emëronte një komitet prej 20 anëtarësh më 24 prill 1989, për të rishikuar kushtetutën. Ali Khamenei ishte midis të emëruarve.
Këshilli, në të cilin Khamenei shërbeu si nënkryetar i parë, prezantoi disa amendamente, më të rëndësishmet prej të cilave kishin të bënin me kualifikimet e lidershipit. Veçanërisht, kërkesa që udhëheqësi të ishte një 'Marja-e Taqlid' (Ajatollah i Madh, niveli më i lartë i dijes fetare), siç përcaktohej në kushtetutën e parë, u hoq.
Një tjetër ndryshim thelbësor ishte eliminimi i “Këshillit të Udhëheqjes” nga Neni 5 i kushtetutës së rishikuar. Kjo i hapi rrugën udhëheqjes së Ali Khameneit, i cili në atë kohë nuk ishte anëtar i Marja-e Taklid.
53 ditë deri në udhëheqje të përhershme
Më 4 qershor 1989, menjëherë pas përfundimit të luftës dhe përpara se drafti i ri kushtetues të hidhej në referendum, Ruhollah Khomeini ndërroi jetë. Asambleja e Ekspertëve u mblodh menjëherë dhe zgjodhi Ali Khamenein si udhëheqës po atë ditë.
Propozimi i parë, i cili plotësonte kërkesat e Marja'iyya (autoritetit fetar), ishte Ayatollah Safi-Golpaygani, por ai u refuzua nga anëtarët.
Opsioni i dytë ishte një Këshill Udhëheqësie i përbërë nga Mousavi-Ardabili, Ali Meshkini dhe Ali Khamenei, por as ky Këshill nuk arriti të mblidhte votat e nevojshme.
Përfundimisht, Akbar Hashemi Rafsanjani, i cili kryesoi seancën, mori iniciativën. Duke cituar një kujtim të Ruhollah Khomeinit, ai e paraqiti Ali Khamenein si pasardhësin e preferuar.
Përpjekjet e Rafsanjanit e ndryshuan konsensusin drejt presidentit në detyrë. Pavarësisht ngurrimit të shprehur nga vetë Khamenei, mbi 80% e anëtarëve votuan në favor të "udhëheqjes së tij të përkohshme".
Ky status i përkohshëm ishte i nevojshëm sepse ndryshimet kushtetuese që hiqnin kërkesën e Marja'iyya-s (autoriteti kolektiv fetar i mbajtur nga klerikët shiitë të rangut më të lartë) nuk ishin vënë ende në një referendum.
Kushtetuta e re u miratua në një referendum më 28 korrik 1989, duke hequr pengesat ligjore për udhëheqjen e tij të përhershme.
Më pak se dhjetë ditë më vonë, Asambleja e Ekspertëve u rimbledh dhe zgjodhi zyrtarisht Ali Khamenein si 'Udhëheqësin e dytë Suprem të Iranit'.
Gjatë më shumë se tre dekadave të udhëheqjes, Ali Khamenei ndryshoi ekuilibrin e pushtetit duke e centralizuar gradualisht autoritetin.
Si pasojë, organet e zgjedhura si qeveria dhe Parlamenti, madje edhe ato me mandate të larta popullore, humbën shumë nga ndikimi i tyre në vendimmarrje, ndërsa thelbi i pushtetit u zhvendos drejt një rrethi të ngushtë të kufizuar dhe të pazgjedhur.
Hendeku në zgjerim: shteti kundrejt shoqërisë
Në të njëjtën kohë, institucionet e sigurisë dhe ushtarake, veçanërisht IRGC-ja, fituan një prani gjithnjë e më të madhe në politikë, ekonomi dhe media.
Sipas kritikëve, kjo prirje minoi konkurrencën e shëndetshme ekonomike dhe e bëri atmosferën politike të vendit më të sigurt dhe të mbyllur.
Duke përjetuar një qeveri reformiste, Khamenei praktikisht bllokoi rrugën drejt reformës politike nga brenda sistemit. Shtypja e Lëvizjes së Gjelbër, ngushtimi i konkurrencës zgjedhore dhe margjinalizimi i figurave të moderuara i përcollën shoqërisë mesazhin se ndryshimi paqësor nuk ishte më i mundur.
Rezultati i kësaj qasje ishte një rënie në pjesëmarrjen politike, akumulimi i pakënaqësisë sociale dhe radikalizimi i mëtejshëm i protestave në vitet pasuese, protesta që nuk kërkonin më reforma, por ndryshime themelore.
Në sferën e politikës së jashtme, një theks i vazhdueshëm në një qasje konfrontuese dhe slogani i "rezistencës" i imponuan kosto të larta vendit pa një strategji konkrete daljeje.
Tensionet e vazhdueshme me SHBA-në dhe Perëndimin e ekspozuan Iranin ndaj sanksioneve të gjera dhe gërryese, pasojat e të cilave ndikuan drejtpërdrejt në ekonomi dhe në jetën e përditshme të njerëzve.
Krahas këtyre, hendeku në rritje midis shtetit dhe shoqërisë, veçanërisht midis brezave të rinj, u bë një tjetër trashëgimi e udhëheqjes së Khameneit, një brez, kërkesat kulturore, sociale dhe ekonomike të të cilit shpesh injoroheshin dhe përballeshin me gjuhën e sigurisë kombëtare. /Telegrafi/