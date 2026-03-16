“Vit i humbur për Kosovën” - Bajrami kritikon qeverinë Kurti për draft-raportin e hartuar nga PE-ja
Deputetja e LDK-së, Hykmete Bajrami ka reaguar pas publikimit të draft-raportit të Parlamenti Evropian për Kosovën, duke thënë se viti 2025 është cilësuar si “vit i humbur” për vendin për shkak të krizës politike dhe bllokadave institucionale.
Sipas saj, në “DRAFT REPORT on the 2025 Commission report on Kosovo (2025/2252(INI))”, i publikuar më 6 mars 2026 nga raportuesi Riho Terras në Komisioni për Punë të Jashtme i Parlamentit Evropian (AFET), theksohet se viti 2025 ka qenë një periudhë pa përparim për Kosova.
“Viti 2025 ishte vit i humbur (lost year) për Kosovën, për shkak të paralizës politike pas zgjedhjeve të shkurtit 2025: pa Kuvend funksional, pa Qeveri me mandat të plotë”, ka shkruar Bajrami.
Sipas saj, raporti vë në pah se kjo situatë ka ndikuar negativisht në proceset reformuese dhe në integrimin evropian të vendit.
“Sipas raportit, kjo gjendje bllokoi reformat, dialogun, fondet e BE-së dhe Planin e Rritjes, pati mungesë të përparimit në sundimin e ligjit, mungesë të lirisë së mediave (rënie për 24 vende në Indeksin e lirisë së medias), mungesë në luftën kundër krimit të organizuar dhe mungesë në reforma në administratën publike”, u shpreh ajo.
Deputetja thekson gjithashtu se në raport përmendet edhe rënia e Kosovës në indeksin global të korrupsionit.
“Kosova ka rënë 3 vende në indeksin global të korrupsionit për 2025 në krahasim me 2024. Raporti shpreh shqetësim të madh për progresin e kufizuar në luftën kundër korrupsionit në përgjithësi dhe kërkon reforma të thella në sundimin e ligjit, sepse pa reforma integrimi evropian mbetet peng”, tha ajo.
Sipas Bajramit, Parlamenti Evropian ka shprehur shqetësim edhe për zhvillimet e fundit politike në vend, përfshirë procesin e zgjedhjes së presidentit.
Ajo ka kritikuar edhe situatën aktuale politike, duke thënë se kriza institucionale po vazhdon edhe në vitin 2026.
“Pas një viti të humbur në 2025, humbja po vazhdon edhe në 2026, Kosova është me Kuvend të suspenduar deri më 31 mars e më pas, sipas të gjitha gjasave, zgjedhje parlamentare sepse LVV i do krejt për vete dhe asgjë për Kosovën”, ka shkruar deputetja.
Në reagimin e saj, Bajrami ka kritikuar edhe kryeministrin Albin Kurti dhe Lëvizja Vetëvendosje, duke thënë se qasja e tyre po çon vendin drejt zgjedhjeve të reja.
“Kjo nuk është demokraci, ky është pengim i qëllimshëm i institucioneve.”
Në fund, ajo ka bërë thirrje për reflektim qytetar dhe përgjegjësi politike.
“Andaj ka ardhur koha për reflektim të vërtetë qytetar, t’i themi stop arrogancës së partive politike, atyre që shtetin po e konsiderojnë si lodër argëtimi. Askush, ama askush nuk ka të drejtë të abuzojë me besimin e qytetarëve”, u shpreh Bajrami. /Telegrafi/