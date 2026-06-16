Viktor Gyokeres paralajmëron të gjithë: Kjo është Suedia e vërtetë
Viktor Gyokeres ka dërguar një mesazh të qartë për rivalët e Suedisë pas fitores bindëse 5-1 ndaj Tunizisë në ndeshjen hapëse të Kupës së Botës.
Sulmuesi i Arsenalit ishte një nga protagonistët kryesorë të takimit, duke realizuar një gol dhe duke dhuruar një asistim, ndërsa partneriteti i tij me Alexander Isak shkëlqeu në debutimin e tyre në turneun më të madh të futbollit.
Pas ndeshjes, 28-vjeçari u shpreh i kënaqur me paraqitjen e skuadrës, duke lënë të kuptohet se kishte shumë pak gjëra për t’u përmirësuar pas një fitoreje kaq dominuese.
“Nuk ka shumë për çfarë të ankohemi, apo jo?”.
“Alexander Isak? Gjithçka funksionon mirë si gjithmonë. Kemi pasur një partneritet të shkëlqyer edhe më parë”.
“Kur u godita, ende munda të shikoja nga toka dhe ishte bukur që ai shënoi”, shtoi sulmuesi suedez.
Bashkëpunimi mes Gyokeres dhe Isak ishte një nga temat më të diskutuara para fillimit të Botërorit dhe ndaj Tunizisë ata e justifikuan plotësisht entuziazmin, duke kontribuar së bashku me dy gola dhe tri asistime.
Sulmuesi gjithashtu qetësoi tifozët lidhur me gjendjen e tij fizike, pasi gjatë ndeshjes ishte objekt i disa ndërhyrjeve të ashpra nga kundërshtarët.
“Ne e dimë se jemi një skuadër jashtëzakonisht e mirë. Ndoshta ndeshjet kualifikuese nuk e kanë treguar plotësisht këtë, por tani është bukur të tregojmë se çfarë mund të bëjmë. Kjo është kombëtarja e vërtetë”, deklaroi Gyokeres.
Fitorja e thellë ndaj Tunizisë e ka vendosur Suedinë në një pozitë shumë të favorshme në Grupin F, përpara sfidave më të vështira që e presin kundër Holandës dhe Japonisë./Telegrafi/