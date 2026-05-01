Vidhet një veturë në Mitrovicë, rasti po hetohet
Një person ka raportuar se nga persona të dyshuar e të panjohur i është vjedhur vetura e tij.
Në raportin 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se ngjarja ka ndodhur të enjten rreth orës 16:00, në Mitrovicë.
Tutje bëhet e ditur se nuk raportohet për të arrestuar dhe se hetimet po vazhdojnë.
“Mitrovicë/30.04.2026-16:00. Ankuesi mashkull kosovar ka raportuar se nga person-a të dyshuar të pa njohur i është vjedhur vetura e ti Mercedes me targa vendore. Nuk raportohet për të arrestuar, përderisa rasti vazhdon të hetohet nga njësitë kompetente policore”, thuhet në raport. /Telegrafi/
