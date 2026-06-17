Videoja që po përlot të gjithë: Djali mëson në aeroport se do të shkojë në Kupën e Botës
Futbolli, dhe veçanërisht Kupa e Botës, shpesh sjell histori të mrekullueshme dhe emocionuese dhe për shumë njerëz është më shumë sesa thjesht një sport, dhe videoja e ditës na vjen nga Kolumbia.
Kolumbia po përgatitet për ndeshjen e parë të Kupës së Botës, të cilën e luan sonte kundër Uzbekistanit, dhe tifozët tradicionalisht të zjarrtë nga ky vend do të kalojnë nga Amerika e Jugut në atë të Veriut në numër të madh për të qenë lojtari i 12-të i përzgjedhjes së tyre.
Videoja e ditës na vjen nga aeroporti në Kolumbi. Një djalë mbërriti në aeroport për të përcjellë të atin për në Kupën e Botës.
Për muaj të tërë ai besonte se babai i tij do të shkonte vetëm në Kupën e Botës. Megjithatë, nuk e kishte idenë se ajo që ndoshta ishte dëshira e tij më e madhe do të ndodhte, që edhe ai të udhëtonte në Kupën e Botës.
Ndërsa ndiqte të atin, ai u informua se edhe ai do të shkonte në Kupën e Botës, dhe ajo që pasoi ishte një reagim i sinqertë dhe emocional nga djali, i cili është i vështirë për t’u gjetur askund, përveçse në futboll. Sigurisht, nuk mund të kalonte pa lot.
Videoja u bë shpejt virale dhe djali krijoi një kujtim që do ta kujtojë për gjithë jetën./Telegrafi/