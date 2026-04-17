Videoja e lakuriqit gjigant në Australi bën miliona shikime - njëkohësisht i frikshëm dhe qesharak
Një gjë shumë pak mund t’ia tërheqë vëmendjen një qenieje sa një lakuriq nate të madh si ky, sidomos kur shfaqet papritur në një shtëpi.
Një video që po bën xhiron e internetit tregon një lakuriq nate gjigant në Australi, i cili njëkohësisht është edhe frikshëm edhe shumë qesharak.
Në video shihet një lakuriq i madh që lëviz brenda një ambienti, ndërsa njerëzit përpiqen të kuptojnë si të reagojnë ndaj tij. Pamja e tij e pazakontë dhe mënyra si fluturon e bën skenën në të njëjtën kohë të frikshme dhe komike.
Videoja është bërë virale dhe ka marrë miliona shikime, sepse shumë shikues e kanë përshkruar si një kombinim mes tmerrit dhe humorit — një krijesë e madhe që duket më shumë e frikshme nga afër sesa në natyrë.
Në përshkrime dhe reagime online, shumë njerëz kanë theksuar se lakuriqët e tillë janë pjesë e faunës australiane dhe, pavarësisht pamjes së tyre imponuese, zakonisht nuk janë të rrezikshëm nëse nuk preken apo shqetësohen. /Telegrafi/