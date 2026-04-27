Video virale, i porsalinduri nuk i lëshon dorën mjekut në minutat e para të jetës
Një video e një të porsalinduri që refuzon të lëshojë dorezën e mjekut u bë virale, me miliona klikime.
Klipi i lezetshëm tregon minutat e para të jetës, dhe shikuesit nuk ngopen me të.
Në një përpjekje për t’ia liruar dorën, Dr. Islam Eldeh e gudulisi foshnjën , por i porsalinduri filloi të qante dhe vazhdoi ta mbante dorezën.
Momenti nuk është thjesht i lezetshëm, është fiziologji e teksteve shkollore. Të porsalindurit lindin me një refleks të kapjes së pëllëmbës, që është është një përgjigje e pavullnetshme.
Ata automatikisht i përkulin gishtat rreth çdo gjëje që u prek pëllëmbën.
Është një refleks që zhvillohet në javën e 16-të në mitër dhe zakonisht zhduket në muajin e 3-6-të. /Telegrafi/
