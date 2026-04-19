Video propagandistike në stilin Lego: Nga narrativa anti-amerikane e Iranit te ndikimi në Ballkan
Një video e animuar në stilin e lodrave Lego, e publikuar nga një grup me bazë në Iran, ka tërhequr vëmendje të madhe në rrjetet sociale, duke u bërë pjesë e një trendi më të gjerë të përmbajtjeve me mesazhe politike dhe propagandistike.
Në video, paraqiten skena simbolike që përfshijnë figura historike dhe ngjarje të ndryshme, të lidhura me politikat dhe ndërhyrjet e Shteteve të Bashkuara në botë.
Mes tyre përmenden edhe episode si Bombardimi i Hiroshimës dhe Nagasakit dhe Rrëzimi i fluturimit Iran Air 655, si dhe trajtimi i të burgosurve në Abu Ghraib.
Pamjet shoqërohen me mesazhe për viktimat e luftërave dhe konflikteve, ndërsa në fund të videos shfaqen skena simbolike të rrëzimit të figurave politike si Donald Trump dhe Benjamin Netanyahu, të shoqëruara me slogane të forta emocionale.
Kjo përmbajtje është prodhuar nga një grup i quajtur “Explosive Media”, i cili, sipas raportimeve, përdor animacione kreative dhe elemente të kulturës pop për të përcjellë mesazhe politike. Një video e tillë ka arritur dhjetëra mijëra shikime në platforma si X, ndërsa kanali i grupit në YouTube është mbyllur për shkelje të rregullave mbi përmbajtjen që promovon dhunë.
Përfaqësues të grupit kanë mohuar se materialet e tyre janë të dhunshme, duke i cilësuar si forma shprehjeje artistike dhe kritike ndaj politikave perëndimore. Ata pretendojnë se synojnë të “thyejnë heshtjen” dhe të paraqesin një perspektivë alternative mbi ngjarjet globale.
Analistët e medias vlerësojnë se përdorimi i stilit Lego, i lidhur zakonisht me fëmijët dhe argëtimin, është një strategji e qëllimshme për të rritur ndikimin emocional dhe për të arritur audienca më të gjera.
Sipas Mark Owen Jones, ky lloj komunikimi përfaqëson një formë moderne të propagandës, ku mesazhet politike paketohen në forma vizuale tërheqëse dhe të lehta për t’u shpërndarë.
Ndërkohë, komentatorë të tjerë theksojnë se këto video shfrytëzojnë çështje të ndjeshme historike dhe sociale për të ndërtuar narrativa që sfidojnë diskursin dominues perëndimor, duke synuar të ndikojnë perceptimet publike në kohë tensioni ndërkombëtar.
Trendi nuk është i kufizuar vetëm në Iran. Përmbajtje të ngjashme janë shfaqur edhe në vende të tjera, duke treguar se rrjetet sociale po bëhen gjithnjë e më shumë një fushë beteje për ndikim dhe përhapje narrativesh globale.
Në këtë kontekst, ekspertët paralajmërojnë për nevojën e rritjes së ndërgjegjësimit të publikut ndaj përmbajtjeve të tilla, duke theksuar rëndësinë e verifikimit të burimeve dhe kuptimit të kontekstit në të cilin prodhohen këto materiale.
Njëkohësisht, modele të ngjashme të komunikimit dhe propagandës janë vërejtur edhe në Ballkanin Perëndimor, veçanërisht nga aktorë të lidhur me Rusia dhe Serbia.
Përmes mediave si Sputnik dhe RT Balkan, si dhe rrjeteve sociale dhe portaleve lokale, shpesh përhapen narrativa që paraqesin Perëndimin si kërcënim, ndërsa theksojnë lidhjet historike, kulturore dhe politike me Moskën.
Këto përmbajtje shpesh përdorin forma të ngjashme, video të shkurtra, meme, materiale vizuale dhe mesazhe emocionale, për të ndikuar opinionin publik, sidomos në çështje të ndjeshme si raportet me Bashkimi Evropian, NATO apo dialogu Kosovë–Serbi.
Në këtë mënyrë, propaganda digjitale nuk mbetet fenomen i izoluar, por shfaqet si pjesë e një gare më të gjerë për ndikim në hapësirën globale dhe rajonale të informacionit./TheGeopost/