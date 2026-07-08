Vetura më e fuqishme e prodhimit serik V12 është këtu: Zenvo Aurora me vlerë mbi 2.8 milionë euro
Mund ta njihni emrin Zenvo nga supermakina TSR-S - një makinë me pamje brutale, me një motor V8 me dy superkompresorë 5.8 litra dhe një krah të pasmë centripetal me shumë boshte që anohej dhe rrotullohej sipas pozicionit të timonit.
Një motor i fuqishëm në internet, duke qenë se prodhonte edhe 1,177 kuaj fuqi - gjë që ishte shqetësuese në vitin 2018, transmeton Telegrafi.
Por ka diçka krejtësisht të re në horizont për prodhuesin danez, të quajtur Aurora. Dhe është po aq e lidhur me TSR-S sa një biçikletë me SpaceX.
Një përmbledhje e shpejtë e asaj që dimë deri më tani. Në vitin 2023, Zenvo njoftoi Aurora (e quajtur sipas borealis) një hipermakinë V12 që do të vinte me dy personalitete të dallueshme; 'Agil' (i shkathët) i prirur për pistë (por i ligjshëm për rrugë) dhe 'Tur' (turne) i përkulur për GT.
Pra, e kemi parë Agil-in me krahë, por tani kemi më shumë mish në kocka. Dhe më shumë realitet, duke qenë se në fakt i kemi parë të dyja duke u sfiluar jashtë fabrikës në Præstø, Danimarkë, përpara se të dërgoheshin në Festivalin e Shpejtësisë '26 në Goodwood.
Të dyja janë artikuj tërësisht të personalizuar, të bazuar në një monokok prej fibre karboni të mbuluar me karroceri karboni. Por, ndërsa Agil ndjek rrugën e forcës poshtë, Tur është më i rritur dhe shumë më i sofistikuar intelektualisht.
Interpretime të paqarta të çdo hipermakine me motor në mes që doni të përmendni, por Aurora Tur duket se ka atë përzierje të gjallë të formave tradicionale dhe atë diçka shtesë të veçantë.
Kryeprojektuesi Christian Brandt (Kolegji Mbretëror i Artit dhe ish-Alfa Centro Stile), e përshkruan atë me njëfarë pasioni, duke vënë në dukje se aerodinamistët ishin të përfshirë që nga fillimi dhe se Aurora merr frymëzim nga mobiljet daneze: ka thjeshtësi dhe rigorozitet skandinav, por me format më organike që e bëjnë pak më… daneze. Si një çarçaf i varur mbi pjesët mekanike.
Ka kuptim në metal. Hundë e ulët dhe e sigurt me një formë paksa shigjete. Shikojeni nga anash dhe duket se makina ka një dalje të shkurtër përpara, por ky është një truk me karrocerinë: rrotullojeni 20 gradë përpara dhe do të shihni një ndarës të bollshëm përpara dhe një majë hunde që është rreth një këmbë e gjysmë më përpara nga sa mendoni.
Dritaret e përparme të prera në mënyrë të prerë ngrihen lart dhe mbi krahët e përparmë, duke i dhënë asaj një fytyrë të qetë dhe të zemëruar - disi duket gjithashtu si një Zenvo, ndërkohë që nuk është aspak si asnjë Zenvo që ka dalë para tij. Çuditërisht.
Pragët e thella zbulojnë një prerje të thellë, me boshllëqe si të përparme ashtu edhe të pasme të harkut të rrotave përmes të cilave mund të shihni pjesë të pezullimit të shufrës shtytëse (shumë si makinë garash), dhe ka disa detaje të këndshme me një vijë karakteristike që dyfishohet përgjatë anëve të makinës.
Ka një lugë çatie të sheshtë dhe të zhytur për të ushqyer motorin e montuar në mes, dhe një bisht të gjatë që hollohet në gjerësi për të dhënë një formë aerodinamike më pak brutale.
Duket mirë nga lart - e belit dhe dredha-dredha. Pjesa e pasme formon pothuajse dy sipërfaqe; pjesa e sipërme me tubin e shkarkimit të varur nën atë bisht të gjatë, pjesa tjetër kryesisht është boshllëk aerodinamik. Thënë troç, detajet dallohen kur qëndroni pranë tij - është edhe më mirë në jetën reale.
Sa i përket Agil-it më të njohur, pjesa e përparme është kryesisht boshllëk ajri nën dritat e përparme - pothuajse mund të shihni përmes makinës - edhe më të mbështjellë me tkurrje se Tur.
Boshllëqet janë më të mëdha, aerodinamikisht më agresive, jo më pak krahu i trashë i pasmë me dy plane që ka një element aktiv. Megjithëse jo teatralizmi i artikullit centripetal.
Agil është më agresiv, më intensiv, më shumë… nga gjithçka. Por këtu bëhet interesante, sepse Agil është makina më pak e fuqishme.
Të dy versionet e Aurora marrin një motor V12 6.6 litra me një linjë të kuqe prej 9,800 rpm të zhvilluar në bashkëpunim me Mahle Powertrain.
Është një njësi e personalizuar - pra jo e bazuar në asgjë tjetër - dhe ka përfitimin e katër, numërojini, katër turbo. Është në përputhje me Euro 7 dhe prodhon 1,250 kuaj fuqi. Vetë, duke e bërë atë motorin V12 më të fuqishëm të montuar ndonjëherë në një makinë rrugore.
Agil ka një motor elektrik të vendosur në anën e pasme të kutisë së marsheve me tetë shpejtësi nga Ricardo, i cili shton edhe 200 kuaj fuqi dhe aftësinë për të bërë ndërrime të ngadalta kur lëviz ngadalë.
Por Agil ka gjithashtu vetëm tërheqje në rrotat e pasme dhe peshon rreth 1,360 kg (peshat e plota nuk dihen). Kjo është e lehtë. Dhe shumë e fuqishme.
Tur shton një palë tjetër motorësh elektrikë në boshtin e përparmë për të dhënë tërheqje në të gjitha rrotat, vektorizimin e çift rrotullues dhe 400 kuaj fuqi të tjera.
Pra, kjo do të jetë një makinë e orientuar drejt rrugës me 1,850 kuaj fuqi. Siç mund ta prisni, Tur është gjithashtu ajo me lëkurën e bukur dhe qepjet elegante.
Monokoku duket si një rregullim pothuajse me dy flluska me shumë hapësirë për shpatullat (me sa duket i modeluar sipas modelit të të qenit dy teknikë të Zenvo-s të ndërtuar "si një Viking" të ulur pranë njëri-tjetrit) dhe paraqet një mungesë vërtet të këndshme të ekraneve.
Megjithatë, ato janë të fshehura - rrota qendrore e treshes përpara shoferit rrotullohet rreth boshtit të saj vertikal për të zbuluar një monitor të vogël që mund të bëjë navigim satelitor ose pasqyrim të ekranit të telefonit tuaj. /Telegrafi/