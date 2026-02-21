8 persona humbën jetën në liqenin Baikal në Rusi pasi një veturë me turistë kinezë ra në akull pranë ishullit Olkhon.

Sipas mediave lokale, vetura po udhëtonte mbi akull.

Në zonën e lëvizjes kishte një çarje dhe vetura ra dhe u zhyt nën ujë në një thellësi prej rreth 18 metrash.

Vetëm një turist arriti të dilte, ai tashmë u ka dhënë dëshmi hetuesve.

Shoferi dhe shtatë turistë vdiqën, përfshirë një çift me një fëmijë 14-vjeçar.

Zhytësit po punojnë në vendin e tragjedisë. Raportohet se trupat e të gjitha viktimave janë lokalizuar.

Raportohet se një çështje penale është hapur për incidentin. /Telegrafi/

