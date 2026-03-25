Vetëm uji nuk mjafton: Pse gurët në veshka rikthehen pavarësisht këshillave të mjekëve
Ekspertët shpjegojnë pse parandalimi kërkon më shumë se një këshill të thjeshtë
“Pini më shumë ujë.” Kjo është këshilla më e shpeshtë që marrim kur përballemi me gurë në veshka. Për vite me radhë është besuar se kjo është çelësi i parandalimit. Megjithatë, një studim i ri i madh tregon se gjërat nuk janë kaq të thjeshta.
Gurët në veshka janë të vegjël, por dhimbja që shkaktojnë përshkruhet nga shumë pacientë si një nga më të fortat që kanë përjetuar. Kriza shfaqet papritur, ndërpret jetën e përditshme dhe shpesh përfundon me vizitë urgjente në spital.
Statistikat janë shqetësuese: rreth çdo i njëmbëdhjeti person gjatë jetës përballet me gurë në veshka, ndërsa pothuajse gjysma e tyre i rikthehen. Kjo e bën parandalimin jo vetëm të rëndësishëm, por thelbësor.
Një studim i madh sjell përgjigje të papritura
Një studim i publikuar në revistën The Lancet, i koordinuar nga Duke Clinical Research Institute, u përpoq t’i përgjigjej një pyetjeje të thjeshtë: a e parandalon vërtet rritja e marrjes së lëngjeve rikthimin e gurëve në veshka?
Në studim morën pjesë 1.658 persona, të cilët u ndoqën për dy vite. Një grup mori këshilla standarde, ndërsa grupi tjetër kishte mbështetje shtesë përmes pajisjeve inteligjente për monitorimin e ujit, objektiva të personalizuara, kujtesa dhe këshillim të vazhdueshëm. Në fillim, gjithçka dukej premtuese, transmeton Telegrafi.
Ku qëndron problemi
Pjesëmarrësit vërtet konsumonin më shumë lëngje. Megjithatë, kjo nuk ishte e mjaftueshme për të ulur numrin e episodeve të reja të gurëve në veshka. Problemi kryesor nuk ishte mungesa e njohurive, por zbatimi në jetën e përditshme.
– Mbajtja e një niveli të lartë të marrjes së lëngjeve për një kohë të gjatë është shumë më e vështirë sesa mendojmë, shpjegon dr. Charles Scales nga Duke University.
Me fjalë të tjera, nuk mjafton të dimë çfarë duhet të bëjmë. Sfida reale është ta zbatojmë këtë çdo ditë.
Pse “pini më shumë ujë” nuk është zgjidhje universale
Studimi tregoi edhe diçka tjetër të rëndësishme: nuk ekziston një rekomandim i vetëm që funksionon për të gjithë. Sasia e lëngjeve varet nga mosha, pesha trupore, mënyra e jetesës dhe gjendja e përgjithshme shëndetësore. Për këtë arsye, i njëjti këshill nuk jep të njëjtin rezultat tek të gjithë.
Qasje e re: parandalim i personalizuar
Ekspertët po theksojnë gjithnjë e më shumë nevojën për një qasje të personalizuar.
– Në vend që të japim të njëjtin objektiv për të gjithë, duhet të kuptojmë se çfarë funksionon për secilin individ dhe pse njerëzit e ndërpresin përpjekjen, thotë dr. Gregory Tasian, një nga autorët e studimit.
Kjo nënkupton që parandalimi duhet të përfshijë objektiva të përshtatura, zakone të qëndrueshme dhe, kur është e nevojshme, trajtim shtesë mjekësor.
Sëmundje kronike me ecuri të paparashikueshme
Gurët në veshka nuk janë një problem i vetëm kalimtar. Është një gjendje që shpesh rikthehet dhe mund të ndikojë seriozisht në cilësinë e jetës, duke prekur gjumin, punën dhe aktivitetet e përditshme.
– Njerëzit kërkojnë një zgjidhje të thjeshtë që do të parandalojë një krizë të re – thotë dr. Alana Desai, autorja kryesore e studimit.
Por realiteti, siç duket, është më kompleks.
Çfarë mund të mësojmë nga ky studim
Uji mbetet i rëndësishëm dhe është një nga mënyrat bazë të parandalimit. Por ai nuk mjafton i vetëm. Parandalimi i gurëve në veshka kërkon njohje më të mirë të trupit, qëndrueshmëri në zakone dhe qasje të individualizuar.
Sepse ndonjëherë problemi nuk është se nuk dimë çfarë duhet të bëjmë, por se sa e vështirë është ta zbatojmë këtë çdo ditë. /Telegrafi/