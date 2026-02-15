Vetëm 3% më shumë proteina bimore mund t’ju zgjasin jetën – thonë studimet
Dihet se ushqimi i pasur me proteina është i rëndësishëm për kocka dhe muskuj të fortë, por ai mund të ndikojë edhe në jetëgjatësi. Ja çfarë thotë shkenca për rolin e proteinave bimore në një jetë më të gjatë dhe më të shëndetshme
Studiuesit prej vitesh kërkojnë “formulën ideale” të stilit të jetesës, atë që ndihmon në parandalimin e sëmundjeve të rënda si kanceri dhe sëmundjet e zemrës, duke kontribuar njëkohësisht në jetëgjatësi. Studimet tregojnë vazhdimisht se ushqimi i balancuar dhe aktiviteti fizik janë ndër faktorët kryesorë që ndihmojnë trupin të mbetet i shëndetshëm me kalimin e viteve.
Nutricionistja Viki Retelny thekson se nuk ekziston një dietë e vetme perfekte, por ka ushqime që forcojnë sistemin mbrojtës të organizmit dhe ndihmojnë në zgjatjen e jetës. Ajo nënvizon rëndësinë e një diete të balancuar që përfshin të gjitha makronutrientët.
Lidhja mes proteinave dhe jetëgjatësisë
Sëmundjet e zemrës dhe kanceri janë ndër shkaqet kryesore të vdekjeve në botë. Hulumtimet tregojnë se rritja e konsumit të proteinave bimore mund të ulë rrezikun për të dyja këto sëmundje.
Autorët e studimit theksojnë se rritja e proteinave bimore në dietë është relativisht e lehtë, mjafton zëvendësimi i një pjese të proteinave shtazore – dhe kjo mund të ketë ndikim të madh në shëndetin publik dhe jetëgjatësinë, transmeton Telegrafi.
Çfarë zbuloi studimi?
Një grup studiuesish amerikanë dhe iranianë analizuan rezultatet e 32 studimeve afatgjata, që përfshinin mbi 715 mijë persona të rritur dhe zgjatën deri në 32 vjet.
Rezultatet treguan se:
- Personat me konsum më të lartë të proteinave kishin rreth 6% rrezik më të ulët vdekshmërie.
- Proteinat bimore lidhen me 8% rrezik më të ulët vdekshmërie totale.
- Rreziku për vdekje nga sëmundjet kardiovaskulare ishte 12% më i ulët.
Efekti konkret i proteinave bimore
Sipas analizës, rritja e përditshme e proteinave bimore me vetëm 3% mund të ulë rrezikun e vdekjes së hershme me rreth 5%.
Për shembull, në një dietë me rreth 2.500 kalori në ditë, zëvendësimi i rreth 75 kalorive nga ushqime të tjera me arra ose bishtajore mund të sjellë përfitime të rëndësishme shëndetësore.
Ushqimet më të pasura me proteina bimore
Proteinat shtazore gjenden në mish, peshk, vezë dhe produkte qumështi. Ndërsa burimet kryesore bimore janë:
- arrat dhe farat
- fasulet dhe thjerrëzat
- tofu dhe soja
- quinoa
- bizelet
- gjalpi i arrave
Si të rrisni konsumimin e proteinave bimore
1. Praktikoni një ditë pa mish
Një ditë në javë pa mish mund të ndihmojë në uljen e rrezikut për shtim peshe, kancer dhe sëmundje kronike.
2. Zëvendësoni gradualisht proteinat shtazore
Ekspertët sugjerojnë që një pjesë e proteinave shtazore të zëvendësohen me burime cilësore bimore.
3. Diversifikoni burimet
Konsumimi i 5–7 porcioneve proteinash bimore në javë mund të ulë ndjeshëm rrezikun për sëmundje të zemrës dhe vdekje të parakohshme.
Përfundim
Rritja e proteinave bimore në dietë është një nga mënyrat më të thjeshta dhe më efektive për të përmirësuar shëndetin dhe për të zgjatur jetën. Zëvendësimi gradual i proteinave shtazore me burime bimore mund të ulë rrezikun për sëmundje kronike dhe të kontribuojë në një jetë më të gjatë dhe më të shëndetshme. /Telegrafi/