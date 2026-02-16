Vërshime në disa rajone në Maqedoni - në Kërçovë janë evakuar 220 persona, situatë e rëndë edhe në Gostivar
Qendra për Menaxhim me Kriza (QMK) informon se për shkak të reshjeve të dendura të shiut, janë regjistruar përmbytje në disa rajone të vendit, ndërsa situata më kritike është në rajonin e Pollogut dhe në Kërçovë.
Në rajonin e Pollogut, në Gostivar, ekipet e zjarrfikësve ndërhynë gjatë gjithë natës. Fshati Forinë ishte më i prekuri. Zonat bujqësore në fshatrat Çajle, Turçane, Vrapçishtë dhe Belovishte u përmbytën gjithashtu.
"Në rajonin Jugperëndimor, në Kërçovë, përmbytja më e madhe e shtëpive u regjistrua në rrugën Prilepska, ndërsa 220 persona u evakuuan dhe u vendosën në sallën sportive Hristo Uzunov. Në rrugën 29 Nëntori në vendbanimin Podvarosh, bodrumet në disa shtëpi u përmbytën. Edhe objektet spitalore në Kërçovë u përmbytën. Janë organizuar shpërndarje ushqimi dhe uji për personat e rrezikuar me mbështetjen e Kryqit të Kuq, dhe ekipe nga policia, kompania komunale dhe shërbimi i zjarrfikësve po punojnë në terren".
"Në rajonin Verilindor, në Komunën e Likovës, në një pjesë të fshatit Opajë, sipërfaqet bujqësore janë përmbytur për shkak të daljes nga shtrati të lumit të Sllupçanit, ndërsa deri më tani nuk janë raportuar dëme materiale. Sipërfaqe bujqësore të përmbytura ka edhe në fshatin Orizare. Në Kumanovë, në fshatin Dobroshanë, në vendin Shupli Kamen pranë urës mbi lumin Kumanovska, janë mbledhur shishe plastike, por për momentin nuk ka rrezik nga daljet e lumit".
"Në rajonin e Shkupit, në Komunën e Sarajit, situata po monitorohet këtë mëngjes dhe është e qetë, ndërsa në Komunën e Zelenikovës ka një dalje minimale të lumit Vardar pranë fshatrave Pakoshevë dhe Novo Sellë, pa rrezik të menjëhershëm".
"Në rajonin Juglindor, në Strumicë, për momentin nuk ka dëme të raportuara nga reshjet e shiut. Është raportuar rrëshqitje dheu pranë fshatit Suvi Laki drejt Berovës dhe janë njoftuar shërbimet përkatëse", thonë nga QMK.