Venezuela shpall amnisti të përgjithshme për të burgosurit politikë që nga viti 1999
Delcy Rodríguez ka propozuar një ligj amnistie që do të mbulonte të burgosurit politikë të ndaluar gjatë gjithë “periudhës Chaviste”.
Sipas mediave të huaja, përcjell Telegrafi, presidentja venezueliane e paraqiti iniciativën të premten gjatë ceremonisë së hapjes së vitit gjyqësor në Gjykatën Supreme.
Delcy Rodríguez udhëzoi Komisionin e Revolucionit Gjyqësor që të përgatisë tekstin ligjor në orët në vijim për votim në Asamblenë Kombëtare.
Ligji nuk do të përfshijë ata që janë dënuar për vrasje, trafikim droge ose shkelje të të drejtave të njeriut.
Rodríguez kërkoi gjithashtu që "hakmarrja dhe urrejtja" të mos mbizotërojnë midis atyre që rifitojnë lirinë e tyre.
Sipas OJQ-së venezueliane Foro Penal, aktualisht ka 711 të burgosur politikë.
Qeveria e kishte mohuar vazhdimisht këtë shifër, duke i përshkruar të ndaluarit si terroristë.
Që nga 8 janari, organizata ka dokumentuar 302 lirime, megjithëse shifrat zyrtare ndryshojnë: ministri i brendshëm flet për 808 lirime që nga dhjetori, ndërsa prokurori i përgjithshëm përmend 643 masa paraprake.
Në një postim në rrjetet sociale, María Corina Machado, fituese e Çmimit Nobel për Paqen 2025, ia atribuoi vendimin presionit të SHBA-së.
"Nuk është diçka që regjimi donte ta bënte vullnetarisht", ka thënë ajo.
Venezuela nuk ka miratuar një amnisti që nga viti 2007, kur Hugo Chávez fali ata që ishin përfshirë në grushtin e shtetit të vitit 2002. Një përpjekje parlamentare në vitin 2016 u shpall jokushtetuese nga Gjykata e Lartë. Në vitin 2020, Nicolas Maduro dha 110 falje me dekret përpara zgjedhjeve legjislative që opozita e shumicës i bojkotoi. /Telegrafi/