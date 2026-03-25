Vdes shtetasi i huaj që po trajtohej në QKUK
Policia e Kosovës ka bërë të ditur se ka ndërruar jetë shtetasi i huaj që ishte i hospitalizuar në QKUK që nga data 09.03.2026.
Në raportin policor bëhet e ditur se viktima ishte me leje qëndrimi të përkohshëm në Kosovë.
“Raportohet se në QKUK ka ndërruar jetë viktima mashkull shtetas i huaj, i cili ishte i hospitalizuar që nga data 09.03.2026”, thuhet në raport.
Me vendim të prokurorit, trupi i pa jetë dërgohet në IML për obduksion. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate