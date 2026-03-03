Vdes një person në QKUK, rasti po hetohet
Një person i cili kishte ardhur në QKUK për tretman mjekësor për shkak të disa problemeve shëndetësore ka ndërruar jetë.
Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se ngjarja ka ndodhur të hënën rreth orës 11:30, në Prishtinë.
Tutje bëhet e ditur se me vendim të prokurorit trupi i pajetë është dërguar në IML për obduksion.
“Është raportuar se një mashkull kosovar i cili kishte ardhur në QKUK për tretman mjekësor për shkak të disa problemeve shëndetësore, me datën 02.03.2026 ka ndërruar jetë. Me vendim të prokurorit trupi i pajetë është dërguar në IML për obduksion”, thuhet në raport. /Telegrafi/
