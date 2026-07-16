Vdes një person në Podujevë, ra nga lartësia e një objekti
Një person ka ndërruar jetë pasi ka rënë nga një objekt sot rreth orës 14:00 në rrugën “Ilir Konushevci”, në Prishtinë.
Lajmin për Telegrafin e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë së Kosovës për rajonin e Prishtinës, Enis Pllana.
Sipas tij, viktima nuk ka arritur të përballojë plagët dhe ka ndërruar jetë.
“Sot rreth orës 14:00, kemi pranuar informatën se në rrugën Ilir Konushevci në Podujevë, një person ka rënë nga një lartësi (objekt). Viktima nuk ka arritur të përballojë plagët dhe ka ndërruar jetë. Vdekjen e viktimës e ka konstatuar ekipi mjekësor në vendin e ngjarjes. Policia në koordinim me Prokurorin e Shtetit, janë duke zhvilluar hetimet lidhur me sqarimin e rrethanave të rastit”, ka thënë Pllana. /Telegrafi/
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