Vdes ish-ministri i Jashtëm iranian pas plagëve të marra në sulmet izraelito-amerikane
Ish-ministri i Jashtëm i Iranit, Kamal Kharazi, ka vdekur dje si pasojë e plagëve të rënda të marra gjatë sulmeve të kryera më 1 prill nga SHBA dhe Izraeli, raportojnë mediat iraniane.
Sipas këtyre raporteve, Kharazi, 81 vjeç, ishte duke u trajtuar për lëndimet e marra në një sulm që Teherani e ka cilësuar si “terrorist”.
Ai kishte mbajtur postin e kreut të Këshillit Strategjik për Marrëdhënie Ndërkombëtare, një organ që funksionon në kuadër të Ministrisë së Jashtme iraniane dhe që merret me hartimin e politikave të jashtme.
Agjencitë iraniane Mehr dhe ISNA raportojnë se diplomati veteran “i plagosur në një sulm të kryer nga armiku amerikano-sionist disa ditë më parë, ka vdekur duke u konsideruar martir”.
Këto deklarata pasqyrojnë gjuhën zyrtare të përdorur nga mediat shtetërore iraniane për sulmet dhe figurat e larta politike, raporton timesofisrael.
Sipas raportimeve të mëhershme, në sulmin ndaj banesës së tij në Teheran ka humbur jetën edhe bashkëshortja e Kharazit, duke e bërë incidentin edhe më tragjik për familjen e tij.
Kamal Kharazi ka qenë një figurë e rëndësishme e diplomacisë iraniane për dekada. Ai shërbeu si përfaqësues i Iranit në Kombet e Bashkuara në New York, ndërsa më pas mbajti postin e ministrit të Jashtëm nga viti 1997 deri në vitin 2005, gjatë presidencës së Mohammad Khatamit, një periudhë e njohur për përpjekjet për reforma dhe hapje diplomatike të Iranit ndaj Perëndimit.
Vdekja e tij vjen në një moment tensionesh të larta rajonale dhe pritet të rrisë më tej debatet dhe reagimet politike në lidhje me sulmet dhe situatën e sigurisë në Lindjen e Mesme. /Telegrafi/