Vdekje e dyshimtë në Gjilan, trupi dërgohet për obduksion
Një person mashkull është gjetur pa shenja jete rreth orës 12:00 në Gjilan. Vdekja e viktimës është konstatuar nga ekipi mjekësor në vendin e ngjarjes.
Me vendim të prokurorit kompetent, trupi i pajetë është dërguar për obduksion në Institutin e Mjekësisë Ligjore (IML) në Prishtinë, me qëllim të sqarimit të rrethanave të vdekjes.
Rasti është cilësuar si vdekje e dyshimtë dhe mbetet nën hetime nga organet kompetente./Telegrafi/
