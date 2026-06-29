Vdekja tragjike e policit në Morinë, arrestohet shtetasi i Shqipërisë
Pjesëtari i Policisë së Kosovës i cili ndërroi jetë mëngjesin e sotëm rreth orës 05:40 është goditur me veturë nga një shtetas i Shqipërisë në pikë kalimin kufitar në Morinë.
Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se në vend ngjarje kanë dalur të gjitha njësit relevante, ndërsa vdekjen e viktimës e ka konstatuar mjeku kujdestar.
“Raportohet se një person është godit nga një veturë të cilën e drejtonte i dyshuari mashkull shtetas i Shqipërisë. Në vend ngjarje kanë dalur të gjitha njësit relevante, ndërsa vdekjen e viktimës e ka konstatuar mjeku kujdestar”, thuhet në njoftim.
Ndërkaq, me vendim të prokurorit trupi i pa jetë dërgohet në IML për obduksion, ndërsa i dyshuari dërgohet në mbajtje. /Telegrafi/
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