Vazhdon edhe sot bllokimi i qarkullimit të transportuesve të mallrave në pikat kufitare të RMV-së
Bllokimi i trafikut me automjetet transportuese të mallrave në pikat kufitare nga ana e Maqedonisë së Veriut vazhdon edhe sot, si pjesë e protestës së përbashkët të transportuesve të vendit dhe të Ballkanit Perëndimor, të cilët kërkojnë zgjidhje për problemet e shkaktuara nga të dhënat elektronike të qëndrimit në zonën Shengen në përputhje me rregullin 90/180 ditë nga prilli i këtij viti.
Ministri i Transportit Nikolloski u ofroi atyre tre zgjidhje për të dalë nga situata. Komisioni Evropian do ta zgjidhë atë përmes strategjisë së vizave.
Oda Ekonomike kërkoi që zgjidhja të kërkohet përmes institucioneve, jo përmes bllokadave. Rregullat e reja do të nënkuptojnë produkte më të shtrenjta për qytetarët, si dhe një mungesë shtesë të shoferëve të kamionëve, apeluan transportuesit që bllokuan pikat kufitare.
Të gjitha kufijtë me Maqedoninë e Veriut, Bosnjën dhe Hercegovinën, Malin e Zi dhe Serbinë janë të bllokuara. Mbi 75 mijë kamionë janë të parkuar./Telegrafi/