Vance dhe Caine ngritën shqetësime rreth përshkallëzimit të luftës në Iran, ndërsa SHBA-të ndalojnë sulmet ndaj Iranit
Zëvendëspresidenti amerikan JD Vance dhe Kryetari i Shtabit të Përbashkët të Ushtrisë, gjenerali Dan Caine, ngritën shqetësime rreth përshkallëzimit të luftës në Iran, ndërsa presidenti Donald Trump peshoi mundësinë gjatë një takimi në Shtëpinë e Bardhë të premten, tha një burim i njohur me çështjen dhe një zyrtar amerikan për CNN.
Të premten në mbrëmje, SHBA-të duket se ndaluan fushatën e tyre të bombardimeve në Iran pas gati dy javësh netësh të njëpasnjëshme sulmesh. Operacionet janë "në pritje", tha një burim i Departamentit të Mbrojtjes për CNN të shtunën, transmeton Telegrafi.
Të premten, Caine ngriti shqetësime konkretisht rreth rezervave të municioneve amerikane dhe implikimeve të tjera të mundshme negative, sipas burimeve.
Një nga burimet tha se Caine i tha Trump dhe ushtrisë amerikane se ata mund të zbatonin opsionet në dispozicion të tij dhe të kishin sukses, por më pas paralajmëroi për implikimet e mundshme.
Shqetësimi për rezervat ishte një nga shumë që iu ngritën Trump gjatë takimit, thanë të dy burimet.
Aktualisht është e paqartë nëse shqetësimi për rezervat ose paralajmërimi për përshkallëzim ishin arsyet kryesore pse SHBA-të ndaluan netët e njëpasnjëshme të sulmeve apo nëse do të vazhdojnë ta bëjnë këtë.
“Presidenti Trump ka qenë gjithmonë i qëndrueshëm në thënien se preferon një zgjidhje diplomatike, por ai vazhdon të mbajë të gjitha opsionet nëse Irani vazhdon aktivitetet terroriste në (ngushticën) e Hormuzit ose kundër aleatëve”, tha në një deklaratë Drejtori i Komunikimit të Shtëpisë së Bardhë, Steven Cheung.
“Kombinuar me sanksionet e suksesshme që kanë dëmtuar ekonominë e Iranit dhe 13 ditë rresht sulme kundër objektivave ushtarake në përgjigje të agresionit të tyre të përsëritur, do të ishte e mençur që Irani të punonte drejt një marrëveshjeje të negociuar. Përndryshe, ata e dinë se çfarë do të ndodhë”, shtoi ai.
Kjo vjen ndërsa rezervat kryesore të armëve amerikane mbeten ndjeshëm të varfëra dhe mund të vihen nën më shumë presion nëse sulmet ndaj Iranit vazhdojnë, siç ka raportuar më parë CNN.
Duke folur me gazetarët pas takimit të së premtes me anëtarët e kabinetit dhe këshilltarët kryesorë, Trump theksoi se zyrtarët amerikanë po negocionin në mënyrë aktive me Iranin, megjithëse tha gjithashtu se ishte e mundur që ushtria të vazhdonte fushatën e saj të bombardimeve ose “ta bënte atë një dozë më të rëndë”.
Ai theksoi se Irani dukej se po bëhej “më serioz” në bisedimet e vazhdueshme.
Sipas një burimi të njohur, deri të premten pasdite, administrata Trump ende po shqyrtonte se si do të dukej një përshkallëzim i mundshëm.
Vendet e Gjirit kanë kërkuar përmbajtje në bisedat e fundit me zyrtarët e administratës, por kanë pranuar se SHBA-të kanë aftësi unike që mund t'i përdorin për të përshkallëzuar konfliktin nëse zgjedhin ta bëjnë këtë, tha burimi.
Edhe pasi Trump tha se po shqyrtonte një sulm masiv kundër Iranit këtë javë, ai i kishte udhëzuar privatisht negociatorët e tij që të "vazhdonin të flisnin", sipas një burimi të njohur me çështjen, duke nënvizuar se si presidenti është përballur me realitetin e operacioneve të kufizuara ushtarake përshkallëzuese, përveç vendosjes së trupave amerikane në terren.
Pak njerëz brenda rrethit të ngushtë të Trump, ose brenda Pentagonit, besonin se opsionet e presidentit për përshkallëzim do të jepnin rezultatet që ai kërkonte, sipas burimeve të shumta.
CNN ka raportuar gjithashtu se para se të fillonte lufta, Caine dhe udhëheqës të tjerë ushtarakë e kishin paralajmëruar Trump se një fushatë e zgjatur ushtarake mund të ndikonte në rezervat e armëve amerikane.
“Ushtria amerikane është më e fuqishmja në botë dhe ka gjithçka që i nevojitet për të ekzekutuar në kohën dhe vendin që zgjedh presidenti”, tha zëdhënësi i Pentagonit, Sean Parnell, në një deklaratë për CNN.
“Ne kemi ekzekutuar operacione të shumta të suksesshme në të gjitha komandat luftarake, duke siguruar që ushtria amerikane të zotërojë një arsenal të thellë aftësish për të mbrojtur popullin dhe interesat tona”, shtoi ai. /Telegrafi/