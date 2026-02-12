Sulmuesi Valmir Matoshi po vazhdon shkëlqimin në Superligën e Zvicrës.

Matoshi realizoi dy gola brenda vetëm një minute ndaj Lausanne-Sport.

Fillimisht, përfitoi nga asistimi i Burki dhe me një goditje të fuqishme shënoi për ta zhbllokuar epërsinë (20’).

Kurse, në aksionin tjetër u gjend i harruar te zona kundërshtare dhe nuk dëshpëroi përballë portierit mysafir (21’).

Matoshi kësisoj shkon në kuotën e katër golave në elitën e futbollit zviceran, ndërsa ka të kontribuar edhe një asistim në proces./Telegrafi

