"Vajzën ma morën të buzëqeshur, ma kthyen të vdekur", prindi i 3-vjeçares që vdiq në QKUK akuzon mjekët
Një tre-vjeçare ka ndërruar jetë pas nënshtrimit të një operimi në Klinikën e Ortopedisë në QKUK, javën e kaluar. Prindërit e së ndjerës kanë ngritur dyshime për neglizhencë gjatë operimit dhe rastin e kanë raportuar të organet e drejtësisë. Prokuroria Themelore e ka konfirmuar fillimin e hetimeve duke e cilësuar rastin si “trajtim të pandërgjegjshëm mjekësor”.
Ditët për kryeshnosh kanë përfunduar e familja Shala nga Poneshi i Gjilanit, tani po pret një ngushëllim nga organet e rendit.
Fidon e Albina Shala humbën vajzën e tyre, Fidoenën 3-vjeçare pas një intervenimi kirurgjik në Klinikën e Ortopedisë në QKUK, më 6 shkurt të këtij viti.
Vajza ishte diagnostifikuar nga lindja me një anomali të këmbës, të kthyer nga brenda ose e përkulur nga poshtë.
E më 4 shkurt e hospitalizuan, për ta operuar të nesërmen.
”Na dha informacionin se operacioni ka shku mirë, me sukses dhe prisnim të çohet vajza nga gjumi. Jam endur korridoreve, kam prit, kam dhezë ndonjë cigare, u bë ora 12:00, s’kishte informacione. U bë 14, s’ka informacione, u afrova te dera, s’me lejke sigurimi. Në 14:30 ka dalë anesteziologu dhe Dafina Bytyqi Shabani, tha vajzës iu përkeqësua gjendja, ka problem me frymëmarrje. Më pyeti a ka pas problem? Jo s’ka pas kurrë. Vajzën e morën tu kesh, tu luajt, e mu kthye në kufomë”, ka thënë për Tv Dukagjinin, Fidon Shala – babai i tre-vjeçares tashmë të ndjerë.
Të dy besojnë se stafi mjekësor u tregua neglizhent në operim.
”I njëjti anesteziolog në 2023, djalin në ora 8:00 e ka marrë në anestezion, të nesërmen i ka dalë. Vishin vetshin, ishin pas stresav, djalin 15 orë ma ka lanë në gjendje kome, I njëjti e operoi vajzën. E kam kërku emrin e tij, nuk ma kanë dhanë… Jam i bindur se vajza më ka vdekur në operim, nuk na lanë as me këqyr kur doli, na thonin që s’kemi të drejtë. Po ju betohem, ndash prene ndash jo, në katër fëmijë që kam dhe atë që po han dhe, nëse nuk marrin përgjegjësi para ligjit dhe zotit, do jap para meje, s’kam fëmijë me qu poshtë. Kam lyp pare mem ndihmu se s’kam mujt me ia dalë, me dru kam jetu dhe në fund me marrë vajzën në kufomë…Më tha bashkëshortja me qu në Francë, bon vaki e kishim pas gjallë. Kam pasë shpresa me jetu në këtë vend, tash kanë mbaru…Dikujt ia prenë kamët, jeton. Dikujt dorën jeton. E imja ka pas në shputa të këmbëve, nuk ka pas problem kardiake, as me frymëmarrje”, ka thënë Fidon Shala– babai i tre vjeçares.
Televizioni ka kontaktuar me doktoreshën Dafina Bytyqi Shabani, e caktuar në operim dhe që ka përcjell kontrollet e të ndjerës.
“Nuk do kisha dashtë me dhanë kurrfarë deklarate, pa dalë raporti i mjekësisë ligjore”, ka thënë ajo shkurt.
Ndërkaq Drejtori i Klinikës së Ortopedisë, Xhavit Gashi ka kërkuar që përgjigje të kërkohen përmes Zyrës për media të QKUK-së.
“Shkaku po na intereson edhe neve shumë, sinqerisht na ka shqetësuar”, tha ai.
Por, Policia dhe Prokuroria Themelore në Prishtinë kanë konfirmuar për Dukagjinin që tashmë hetimet kanë nisur.
”Lidhur me pyetjen tuaj, ju njoftojmë se pas pranimit të informatës për vdekjen e fëmijës së moshës tre vjeçare, Prokurori kujdestar i Departamentit të Përgjithshëm i kësaj prokurorie ka ndërmarrë veprime të nevojshme hetimore me qëllim të ndriçimit të rastit. Po atë ditë me datë 06.02.2026, është lëshuar urdhëresë për autopsi. Po ashtu është autorizuar Policia që në cilësi të dëshmitarëve fillimisht të intervistoj mjekët të cilët kanë trajtuar/operuar pacienten. Është autorizuar Policia të siguroj historikun e pacientes pasi mund të ketë dyshime për veprën penale ”Trajtim i pandërgjegjshëm mjekësor” nga neni 254 të KPRK-së. Meqenëse, jemi në fazën fillestare të hetimeve dhe jemi në pritje të raportit të autopsisë nuk mund të japim informata tjera lidhur me rastin”, ka thënë Kaltrina Shala – zëdhënëse e Prokurorisë Themelore – Prishtinë.
E se raporti i autopsisë është në përfundim e sipër, e ka konfirmuar Instituti i Mjekësisë Ligjore duke mos dhënë asnjë afat për rezultatet e tij, meqenëse ‘procedurat për ekzaminime të specializuara kërkojnë kohë’.
”Ju njoftojmë se rasti aktualisht është nën hetime dhe, për këtë arsye, informacioni që mund të ofrohet në këtë fazë është i kufizuar. Mund t’ju konfirmojmë se autopsia mjeko ligjore është kryer më 7 shkurt në IML, në përputhje me procedurat dhe standardet profesionale në fuqi. Gjatë ekzaminimit janë marrë mostra biologjike relevante, të cilat do t’i nënshtrohen analizave plotësuese laboratorike dhe ekzaminimeve të specializuara. Këto procedura kërkojnë kohën e nevojshme për përpunim dhe vlerësim profesional, me qëllim që të sigurohet një raport i plotë. Raporti përfundimtar i autopsisë do të përgatitet dhe dorëzohet tek prokurori i rastit sapo të përfundojnë të gjitha ekzaminimet e nevojshme. Deri në atë kohë ne si IML, nuk mund të ofrojmë detaje shtesë”, ka thënë Agron Thaçi, Drejtor i Departamentit të Laboratorëve në Institutin e Mjekësisë Ligjore.
