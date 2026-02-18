Vajza e ish-presidentit kontrovers të Filipineve shpall kandidaturën për presidente
Zëvendëspresidentja filipinase Sara Duterte ka shpallur kandidaturën e saj për presidente në zgjedhjet e vitit 2028.
Njoftimi i 47-vjeçares vjen ndërsa ajo është e përfshirë në një luftë të ashpër për pushtet me presidentin aktual Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr, transmeton Telegrafi.
Ndërsa votimi presidencial është dy vjet larg, kandidatët në zgjedhjet e Filipineve, kryesisht të bazuara në personalitet, njihen se përgatiten me vite përpara.
Marcos nuk është i kualifikuar për rizgjedhje dhe aleatët e tij ende nuk kanë nxjerrë një sfidues për Duterte - e cila është gjithashtu vajza e paraardhësit të tij, ish-presidentit Rodrigo Duterte.
"Unë ofroj jetën time, forcën time dhe të ardhmen time në shërbim të kombit tonë. Unë jam Sara Duterte. Do të kandidoj për presidente të Filipineve", tha zëvendëspresidentja.
Marcos dhe Duterte kandiduan me të njëjtën biletë në zgjedhjet e vitit 2022, të cilat i fituan me një shumicë dërrmuese. Por aleanca u shpërbë shpejt ndërsa ata ndoqën interesa të ndara politike.
Grindja shpërtheu në mënyrë spektakolare në mars të vitit 2025, kur Marcos lejoi Gjykatën Ndërkombëtare Penale të arrestonte babanë e Sarës.
Duterte i moshuar tani është i ndaluar në Hagë, në pritje të gjyqit për krime kundër njerëzimit për shkak të luftës së tij të dhunshme kundër drogës.
Dy muaj më vonë, një votim legjislativ i mesit të mandatit, i parë si një barometër mbështetjeje për qeverinë në detyrë, solli një fitore për kandidatët e mbështetur nga familja Duterte, kundër atyre të zgjedhur me kujdes nga Marcos.
Pak më shumë se një javë më parë, anëtarë të klerit katolik ngritën një padi për shkarkim nga detyra kundër zëvendëspresidentit për korrupsion të dyshuar, të cilën ajo e mohon.
Sara është vajza më e madhe e Rodrigo Duterte dhe konsiderohet gjerësisht si trashëgimtarja e tij politike.
Duterte i moshuar dikur e përshkroi vajzën e tij si "alfa" në familjen e tyre, ajo që të gjithë e ndjekin.
Sara shërbeu si zëvendëskryetare e bashkisë së babait të saj kur ai drejtoi qytetin Davao në vitet 2010. Ishte në atë metropol jugor që Duterte-t ndërtuan reputacionin e tyre për të qenë të ashpër ndaj krimit, të cilin e kanë përshkruar si të domosdoshëm për të mbajtur njerëzit të sigurt dhe për të inkurajuar bizneset të rriten.
Sara u vu në qendër të vëmendjes kombëtare kur, në mbrojtje të banorëve të lagjeve të varfra, goditi me grusht një sherif të Davaos në sy të kamerave televizive të lajmeve.
Ajo ishte kryebashkiake e qytetit të Davaos kur babai i saj ishte president nga viti 2016 deri në vitin 2022, dhe aleanca e saj me Marcos në zgjedhjet e vitit 2022 ishte vendimtare për të dy fitoret e tyre zgjedhore.
Zëvendëspresidentja, ashtu si babai i saj, projekton një imazh të ashpër. Ajo nget motoçikleta të mëdha dhe u ka vënë fëmijëve të saj nofka si Sharky, Stonefish dhe Stingray. Ajo gjithashtu ndan tatuazhe të njëjta me dy vëllezërit e saj. /Telegrafi/