Vajza 7-vjeçare i bën miliona njerëz të qeshin me kërkesat e saj për darkë
Një vajzë 7-vjeçare nga Alabama ka bërë të qeshin miliona njerëz me sinqeritetin e saj.
Babai i saj, Justin Legg, i kishte thënë se çfarë do të ishte për darkë, dhe ajo ia ktheu me një letër të shkruar dore që u bë virale në TikTok.
Në letër, Ellie Kate shprehet me sjellje të ëmbël, por sinqerisht: nuk i pëlqen ushqimi që përgatit babai.
Megjithatë, ajo e vlerëson përpjekjen e tij dhe e mbyll mesazhin me një “Të dua, babi” dhe një zemër të vizatuar.
Për darkë ishin planifikuar fajita (petë e hollë ed mbushur me mish dhe perime), por për vajzën ishte përgatitur një quesadilla me djathë (petë e mbushur vetëm me djathë dhe e skuqur).
Kur pa se çfarë kishte në menu, ajo u largua pak nga dhoma, dhe më pas u kthye duke i dorëzuar babait një letër të sinqertë, pa u ankuar me fjalë.
Postimi i Justin në TikTok mori mbi 2.6 milionë shikime dhe komentuesit e përshkruan letrën si recenzion profesional të një “kritiku të vogël”.
Shumë prindër e komplimentuan vajzën për mënyrën e saj të komunikimit, duke e parë si një shembull të mirë të vetëbesimit dhe respektit. /Telegrafi/