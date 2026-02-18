Ushtria amerikane teston dronin e ri për misione të rrezikshme
Amerika ushtria teston dronin me ngarkesë për misione me rrezik të lartë të furnizimit.
Forca e Armatosur e Shteteve të Bashkuara ka kryer testimin e një droni autonom me ngarkesë, të quajtur TRV‑150, i cili mund të përdoret për misione të furnizimit në zona me rrezik të lartë.
Testi u zhvillua më 12 shkurt 2026 në Fort Stewart, Georgia, shkruajnë mediat.
Qëllimi ishte të vlerësohej përdorimi i kësaj pajisjeje për logjistikë autonome dhe përdorimi ng trupat ushtarake.
- YouTube www.youtube.com
Droni TRV‑150 është një mjet i vogël me ngritje dhe ulje vertikale (eVTOL) dhe mund të bartë ngarkesa deri në 68 kg dhe të fluturojë rreth 70 km në një mision.
Ai mund të transportojë furnizime si municion, ushqim, pajisje mjekësore dhe mund të dorëzojë ngarkesën me ulje të drejtpërdrejtë ose duke e hedhur atë në një zonë të caktuar.
Forcat amerikane shpresojnë që përdorimi i dronëve të tjerë si TRV‑150 të ulë rrezikun për trupat ushtarake, duke zvogëluar nevojën për konvoja tokësore të furnizimit që shpesh janë objektiv i sulmeve.
Vlerësimi në Fort Stewart përfshinte jo vetëm performancën në ajër, por edhe trajnimin e personelit dhe planifikimin e misionit. /Telegrafi/