Ushtarët rusë vrasin njëri-tjetrin, kaos në front pas ndërprerjes së Starlink
Trupat e presidentit rus Vladimir Putin kanë hapur zjarr ndaj njëri-tjetrit pasi zyrtarët ukrainas e detyruan Elon Musk të çaktivizojë terminalet Starlink të përdorura prej tyre.
Komunikimet në fushën e betejës të Rusisë thuhet se janë në “kaos”.
Humbja e lidhjes së internetit me bazë satelitore ka “shkaktuar incidente vdekjeprurëse” në anën e Rusisë.
Specialistët rusë të komunikimit janë të dëshpëruar - përpjekjet për të vendosur kanale rezervë komunikimi po dështojnë njëra pas tjetrës, sistemet standarde të luftës elektronike bllokojnë rregullisht edhe radiot e tyre.
Në drejtim të Zaporizhzhies, një ndërprerje e plotë e komunikimeve rezultoi në një rast tipik të 'zjarrit'.
Si rezultat, një grup sulmues prej 12 personash rusë u shkatërrua plotësisht nga forcat e veta.
Ky veprim erdhi pasi Ukraina tha javën e kaluar se po punonte me SpaceX të Musk për të bllokuar përdorimin e Starlink në dronët sulmues rusë.
Zyrtarët ukrainas kishin paralajmëruar më parë për përdorimin në rritje të këtij shërbimi nga Rusia, përfshirë edhe për dronët Shahed dhe Molniya të lëshuar kundër civilëve.
Musk konfirmoi të dielën se veprimet e SpaceX për të ndaluar përdorimin e paligjshëm të Starlink duket se kanë funksionuar. /Telegrafi/