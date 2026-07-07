ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Universiteti “Haxhi Zeka” në Pejë po vazhdon të forcojë bashkëpunimin ndërkombëtar përmes Universitetit Veror Ndërkombëtar (UNISUM), një program akademik që ndër vite është shndërruar në një platformë për shkëmbimin e njohurive, përvojave dhe kulturave mes studentëve dhe profesorëve nga vende të ndryshme të botës.

Sipas njoftimit të universitetit, UNISUM ka si synim promovimin e bashkëpunimit me universitete vendore dhe ndërkombëtare, duke krijuar mundësi të reja për zhvillimin e procesit mësimor dhe kërkimit shkencor.

Në edicionin e vitit 2025, programi mblodhi mbi 100 studentë nga vende të ndryshme, të cilët ndoqën 11 kurse ndërdisiplinore me kredite ECTS, të ligjëruara nga profesorë ndërkombëtarë dhe staf akademik i Universitetit “Haxhi Zeka”.

Studentët pjesëmarrës vinin nga Franca, Holanda, Turqia, Irlanda, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Finlanda, Maqedonia e Veriut, Hungaria, Shqipëria dhe Kosova, ndërsa ligjëruesit përfaqësonin universitete nga Finlanda, Turqia, Franca, Polonia, Hungaria, SHBA-ja dhe Kroacia.

Programi i sivjetmë përfshiu edhe aktivitete kulturore e turistike

Universiteti bën të ditur se edicioni i vitit 2026 është zgjeruar përtej programit akademik, duke kombinuar ligjëratat me aktivitete kulturore dhe turistike në rajonin e Pejës.

Në mesin e profesorëve të ftuar ishin edhe Prof. dr. hab. inż. Kesra Nermend nga Universiteti i Szczecinit në Poloni, Prof. Barbara Borowicz-Sałdan nga Akademia e Muzikës “Krzysztof Penderecki” në Krakov dhe Jerry Fianyo nga Franca.

Pjesëmarrësit patën mundësi të vizitonin Grykën e Rugovës, të provonin Via Ferratën dhe Zip Line-in, si dhe të zhvillonin ekskursione në Bjeshkët e Nemuna, aktivitete që, sipas universitetit, kanë shërbyer edhe për promovimin e potencialit turistik të Kosovës.

Po ashtu, mbrëmjet sociale dhe aktivitetet ndërkulturore krijuan mundësi për ndërtimin e partneriteteve dhe shkëmbimin e përvojave mes pjesëmarrësve nga vende të ndryshme.

Pjesë e strategjisë së ndërkombëtarizimit

Nga Universiteti “Haxhi Zeka” theksojnë se UNISUM është pjesë e strategjisë së përgjithshme për ndërkombëtarizimin e institucionit.

Në këtë kuadër përmenden marrëveshjet e bashkëpunimit me universitete evropiane, përfshirë Universitetin “Josip Juraj Strossmayer” në Osijek të Kroacisë, bashkëorganizimi i konferencave ndërkombëtare si ICABEP 2026 në Universitetin e Szczecinit në Poloni, si dhe zhvillimi i partneriteteve të reja me University of Malta, West University of Timișoara dhe institucione të tjera të arsimit të lartë.

Sipas universitetit, këto bashkëpunime synojnë zgjerimin e mundësive për mobilitet akademik, kërkim shkencor dhe pjesëmarrje në programe ndërkombëtare, duke forcuar pozicionin e Universitetit “Haxhi Zeka” në hapësirën evropiane të arsimit të lartë.

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