Shkolla e Muzikës “Halit Kasapolli” në Pejë pasurohet me 28 instrumente
Shkolla e Muzikës “Halit Kasapolli” është pasuruar sot me 28 instrumente dhe pajisje të reja muzikore, të siguruara përmes një investimi nga Ministria e Arsimit.
Në kuadër të këtij investimi, shkolla ka pranuar gjithsej 13 instrumente muzikore dhe 15 pajisje të reja, të cilat do t’u shërbejnë nxënësve dhe stafit gjatë procesit mësimor.
Investimi synon përmirësimin e kushteve dhe pajisjeve për nxënësit e kësaj shkolle, duke krijuar mundësi më të mira për zhvillimin e tyre në fushën e muzikës. /Telegrafi/
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