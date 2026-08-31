Ukrainë, sulmet ruse shkatërrojnë shtypshkronjën me 12 milionë libra në prag të vitit të ri shkollor
Rusia ka goditur me raketë një shtypshkronjë në periferi të Kievit, e cila po përgatitej të shtypte rreth 1.3 milionë libra shkollorë për vitin e ri shkollor në Ukrainë.
Sulmi e shkatërroi pothuajse tërësisht objektin, ndërsa sipas mediave ukrainase, rreth 12 milionë libra janë shkatërruar nga sulmet ndaj shtypshkronjave dhe shtëpive botuese gjatë luftës.
Sulmet ruse kanë prekur edhe muze, biblioteka, teatro dhe monumente historike.
Në Lavrën Kiev-Pechersk, një nga monumentet më të rëndësishme të Ukrainës, një sulm me dron dëmtoi çatinë e një katedraleje historike.
Kostoja e restaurimit vlerësohet në rreth 11.2 milionë dollarë.
Zyrtarët ukrainas thonë se Rusia po synon trashëgiminë kulturore në përpjekje për të dobësuar identitetin kombëtar të Ukrainës.
Sipas tyre, janë dëmtuar më shumë se 1,900 objekte të trashëgimisë kulturore dhe mbi 2,000 institucione kulturore.
Përballë shkatërrimeve, Ukraina po përshpejton digjitalizimin e librave dhe veprave të artit, me qëllim ruajtjen e trashëgimisë dhe vazhdimin e edukimit të fëmijëve.