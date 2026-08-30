Spanja ndan 165 milionë euro për rimëkëmbjen e Ceutës pas krizës së emigrantëve
Qeveria e Spanjës planifikon të ndajë 165 milionë euro për rimëkëmbjen e Ceutës, një paketë masash emergjente që pritet të miratohet të martën nga Këshilli i Ministrave, rreth një muaj pas mbërritjes masive të emigrantëve në qytetin autonom.
Kjo shumë do t’i shtohet një plani afatmesëm prej 180 milionë eurosh, i cili synon rimëkëmbjen strukturore të ekonomisë së Ceutës.
Nga paketa e re, 80 milionë euro do të investohen në ekonominë lokale gjatë katër muajve të ardhshëm, ndërsa 70 milionë euro janë parashikuar për vitin 2027.
Në total, 150 milionë euro do të shkojnë për mbështetje të drejtpërdrejtë ekonomike gjatë 18 muajve.
Prej tyre, 35 milionë euro do t’u jepen bizneseve të vogla dhe të mesme, si dhe të vetëpunësuarve, ndërsa 15 milionë euro do të përdoren për të mbështetur tregtinë dhe turizmin, sektorë që u goditën rëndë gjatë gushtit.
Qeveria do të ndajë gjithashtu 15 milionë euro për forcimin e arsimit, shëndetësisë dhe sistemit të drejtësisë në Ceuta.
Kriza e emigracionit vazhdon të ndikojë në rimëkëmbjen e qytetit.
Një muaj pas ngjarjeve të 30 dhe 31 korrikut, rreth 5 mijë nga afro 72 mijë personat që hynë në mënyrë të parregullt ndodhen ende në Ceuta.
Ministri për Politikën Territoriale dhe Kujtesën Demokratike, Ángel Víctor Torres, ka deklaruar se qeveria synon kthimin në Marok të të gjithë emigrantëve që hynë në mënyrë të parregullt gjatë asaj periudhe, në përputhje me ligjin.