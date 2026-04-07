Ukrainasit përdorin dronë për të goditur fregatën ruse në Detin e Zi
Operatorët ukrainas të dronëve kryen sulme ndaj fregatës ruse Admiral Grigorovich në portin e Novorossiysk, si dhe në platformën e shpimit në det të hapur Sivash.
Anija është një bartëse e raketave Kalibr, të cilat Rusia i përdor rregullisht për të goditur qytetet ukrainase, transmeton Telegrafi.
Admiral Grigorovich është fregata kryesore e klasës Burevestnik (Projekti 11356R) në Marinën Ruse.
Ajo është e pajisur me deri në 8 raketa Kalibr dhe sistemin e mbrojtjes ajrore Shtil-1 (deri në 24 raketa).
Raketat e mbrojtjes ajrore thuhet se u lëshuan direkt nga fregata ndërsa objektivat afroheshin, por kjo nuk e pengoi anijen të goditej.
Operacioni u krye nga njësia Zogjtë e Madiar. Planifikimi dhe koordinimi u kryen nga Shërbimi i Sigurisë i Ukrainës.
Shkalla e dëmit aktualisht po vlerësohet nga inteligjenca.
Platforma lundruese e shpimit Sivash u godit nga njësia “Ptakhy” e Batalionit të 413-të “Raid”, në koordinim me forcat detare.
Kjo përfaqëson një shembull tjetër të zgjerimit të rrezes dhe shtrirjes së aftësive të goditjes ukrainase.
Në të njëjtën kohë, projekti OSINT CyberBoroshno raporton se Admirali Grigorovich mund të jetë aktualisht pjesë e një grupi detar rus në Detin Mesdhe.
“Prandaj, ka të ngjarë që një tjetër fregatë e Projektit 11356R të jetë goditur - ose Admirali Makarov ose Admirali Essen, të dy të vendosur në Novorossiysk”, vërejnë analistët.
Sipas të dhënave të tyre, Admirali Essen ka pësuar dëme më parë.
Analistët shtojnë se “shpresojnë të ketë qenë Admirali Makarov, i cili lëshon rregullisht raketa Kalibr në Ukrainë”.
Në vitin 2024, Serhii Hryhorovych, themeluesi i GSC Game World, premtoi t’ia jepte Rolls-Royce-in e tij kujtdo që do ta fundoste fregatën, duke deklaruar se kjo “çnderon mbiemrin e tij”. /Telegrafi/
During the attack on the Port of Novorossiysk overnight, Ukrainian drones struck the Russian frigate "Admiral Makarov" - a key element of Russia's Kalibr carrying vessels.
The footage shows the vessel desperately firing surface to air missiles before the drone reaches it. pic.twitter.com/ej7kRIJWE8
— Kyle Glen (@KyleJGlen) April 6, 2026