Ukraina do të eksportojë dronë në SHBA për planin e Pentagonit
Ukraina ka rënë dakord të eksportojë dronë në Shtetet e Bashkuara për të marrë pjesë në programin e Dominimit të Droneve të Pentagonit, tha një burim i njohur me çështjen për Reuters të mërkurën.
Marrëveshja vjen ndërsa Kievi dhe Uashingtoni kanë negociuar një marrëveshje më të gjerë për dronë për automjetet ajrore pa pilot të Ukrainës, suksesi i të cilave në luftën kundër Rusisë ka nxitur kërkesë të lartë nga vendet e tjera për të mësuar nga përvoja e tyre dhe për të blerë modele për testim.
Gjashtë kompani ukrainase kanë marrë leje për të eksportuar rreth 100 dronë secila, tha burimi, duke folur në kushte anonimiteti.
Nuk kishte asnjë koment zyrtar të menjëhershëm nga Kievi ose Uashingtoni për këtë çështje, transmeton Telegrafi.
Sipas faqes lokale të lajmeve ukrainase UA News, platformat autonome tokësore, ajrore dhe detare të Ukrainës, do të ndahen me Departamentin e Mbrojtjes për të vlerësuar aftësitë e tyre dhe për të kryer teste që pritet të luajnë një rol në ndikimin e kërkesave të ardhshme të prokurimit të Pentagonit.
Ukraina ka nënshkruar tashmë marrëveshje për dronë me një numër shtetesh evropiane dhe të Lindjes së Mesme. Kievi ka ndërmarrë gjithashtu hapa për të lehtësuar kufizimet e kohës së luftës mbi eksportet e armëve, megjithëse qeveria ende mban një kontroll të rreptë mbi atë që dërgohet jashtë vendit.
Drone Dominance është një konkurs miliarda dollarësh i drejtuar nga Departamenti i Mbrojtjes i SHBA-së, në të cilin dronë të vegjël sulmi nga dhjetëra prodhues marrin pjesë në sfida të dizajnuara për të simuluar vështirësitë e fushës së betejës.
Raundi i parë i këtij konkursi u fitua nga një mjet i prodhuar bashkërisht nga gjigandi ukrainas i dronëve Skyfall dhe kompania britanike Skycutter.
Në dhjetor, Departamenti i Mbrojtjes njoftoi se programi Drone Dominance do të blinte dronë të vegjël vdekjeprurës me vlerë 1 miliard dollarë gjatë dy viteve të ardhshme.
Me qindra kompani dronësh në Shtetet e Bashkuara, programi është hartuar për të testuar nëse ekosistemi mund të prodhojë sisteme me kosto të ulët në shkallë të gjerë dhe mjaftueshëm shpejt për të përmbushur kërkesën e ushtrisë amerikane. /Telegrafi/