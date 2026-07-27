Uji në Mavrovë nuk është i sigurt për pije
Banorët e një pjese të Mavrovës përkohësisht nuk duhet ta përdorin ujin nga ujësjellësi i qytetit për pije, për shkak të aktiviteteve parandaluese për pastrimin e rrjetit të ujësjellësit, njoftoi Ndërmarrja Publike për Veprimtari Komunale "Mavrovë".
Siç informon kompania, ndërhyrja do të kryhet në segmentin nga fshati Mavrovë deri te posta në Mavrovi Anovi, me qëllim përmirësimin e gjendjes dhe mirëmbajtjen e sistemit të furnizimit me ujë.
Gjatë pastrimit, qytetarëve u bëhet thirrje që të mos e përdorin ujin për pije, por vetëm për nevoja teknike.
NP "Mavrovë" shton se pas përfundimit të aktiviteteve parandaluese, do të kryhen kontrollet e nevojshme, pas së cilave publiku do të njoftohet me kohë se kur uji do të jetë përsëri i sigurt për konsum.