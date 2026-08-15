LSDM: Dollia me gota me ujë në Gostivar ishte një turp, në 50 komuna nuk kryhen me rregull analizat e ujit
Po atë ditë që OBRM-PDUKM njoftoi se uji në Gostivar më në fund është i pijshëm, Ndërmarrja Publike e Shërbimeve "Boshava" nga Demir Kapija njoftoi se uji në ujësjellësin e tyre nuk është i sigurt për t’u pirë ose për t’u gatuar, deklaruan nga partia opozitare LSDM.
"Dje në Gostivar ata organizuan një dolli dhe një foto në grup me gota me ujë. Turp. Kryeministri dhe Ministri i Shëndetësisë nuk ishin aty.
Ata po "lëshonin" ujë nga një ekskursion.
Ata nuk donin të shfaqeshin para qytetarëve.
Nëse lind përsëri ndonjë problem, ata do t'ia kalojnë përgjegjësinë dikujt tjetër. Ata do të thonë: "Isha në një ekskursion."
Që nga fillimi i krizës dhe epidemisë së verdhëzës në Gostivar, Mickoski nuk është shfaqur asnjëherë midis njerëzve që pinë ujë të kontaminuar për një muaj të tërë.
Në vend të Mickoskit dhe Klekovskit – ata dërguan një polic për të ngritur dolli dhe për të shpjeguar se sa “e shijshme” është.
Po realiteti?
Mbi 50 komuna në Maqedoni nuk kanë analiza të rregullta dhe publike të ujit.
Ka dyshime për defekte.
Katër lumenj janë të ndotur.
Asnjë dokument i vetëm askund.
Asnjë person përgjegjës askund.
Në vend të raporteve zyrtare, analizave laboratorike dhe kontrolleve të rregullta të cilësisë së ujit, kemi njerëz që pinë ujë çezme dhe bazuar në këtë pretendojnë se uji është i pastër dhe i sigurt.
Që kur është kjo një metodë për të kontrolluar cilësinë e ujit?
A ndihen si Mickoskit, se fjala e tyre është e mjaftueshme në vend të analizës dhe provës?", thuhet në reagimin e LSDM-së.