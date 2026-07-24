Uji në Krushevë është i pasigurt për t’u pirë
Uji i pijshëm në Krushevë është mikrobiologjikisht i pasigurt, njoftoi Qendra për Menaxhimin e Krizave (QMK).
Qendra e Shëndetit Publik (QSHP) në Prilep thotë se sipas mostrave të marra më 20 korrik, uji nga çezmat Sveta Petka, stacioni i benzinës Krajpatna, zona Creshovo Topçe, Stara Crkva dhe zona nën çezmat e hotelit Montana (Komuna e Krushevës) është mikrobiologjikisht i pasigurt për t’u pirë.
"Ndërmarrja Publike 'Komuna' Krushevë raporton se, për shkak të natyrës bakteriologjike johigjienike të ujit, duhet të përdoret ujë i ambalazhuar për t’u pirë, ndërsa për gatim dhe larje rekomandohet që uji të zihet për të paktën 10 minuta para përdorimit", thonë nga QMK./Telegrafi/
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