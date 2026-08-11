Llazarov pas kallëzimit penal nga LSDM për Gostivarin: Le të përgjigjen çka kanë bërë kur kanë qenë kompetentë
Mjeku Kirill Llazarov, drejtor i Inspektoratit Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor, përndryshe, specialist për mjekësi transfuziologjike, reagon me rastin e kallëzimit penal të LSDM-së, për rastin në Gostivar, në të cilën është përmendur edhe emri i tij.
“Edhe një tjetër kallëzim penal i paqartë nga LSDM-ja, një tjetër përpjekje për të mbuluar mungesën e përgjigjeve për veprimet e tyre me teatër politik”, thotë dr. Llazov në reagimin e tij në mediat sociale në lidhje me kallëzimin.
“Në vend që të përdorin kallëzime penale për të kërkuar fajtorët në konferenca për shtyp, ata së pari duhet të japin përgjigje për atë që bënë ndërsa ishin në krye, çfarë masash morën dhe çfarë nuk ndërmorën në lidhje me problemin e gjatë të ujit në Gostivar.
Ndërkohë, ekziston një mënyrë për të kursyer para. para-konferencë, najprvo trea do të përgjigjet që do të bënin ata të cilët ishin përgjegjës, si të zgjidhni marrjen e parave dhe që në mënyrën e mëposhtme për të gjithë problemin e ujit në Gostivar.
Sot është më e lehtë të drejtosh gishtin nga të tjerët. Është shumë më e vështirë të shikosh veprimet e tua nga koha kur kishe përgjegjësinë dhe institucionet në duart e tua.
Manovra të tilla politike nuk do ta ndryshojnë qasjen time. Unë vazhdoj me punë profesionale, të përgjegjshme dhe ligjore, ekskluzivisht brenda kornizës së kompetencave së ISHSSH.
Vazhdoj me kokën lart, me ndërgjegje të pastër dhe me përkushtim edhe më të madh ndaj punës sime", thotë Llazarov.