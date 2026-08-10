13 raste të reja me ethet e Nilit Perëndimor në RMV
Që nga fillimi i sezonit të mushkonjave, më shumë se 240 raste të infeksionit nga virusi i Nilit Perëndimor janë regjistruar në shtatë vende evropiane, dhe sipas të dhënave nga Qendra Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve (ECDC), të gjithë të infektuarit ishin të infektuar në nivel lokal, që do të thotë se nuk e kanë marrë infeksionin gjatë udhëtimit.
Sipas qendrës, 139 raste janë raportuar në Itali, 61 në Greqi, 17 në Spanjë dhe 13 në Maqedoni të Veriut.Rumania ka raportuar gjashtë raste, Franca katër dhe Gjermania një, i cili u regjistrua në distriktin Rhine-Pfalz në shtetin e Rheinland-Pfalz, por në total, duke përfshirë rastet e importuara, pesë raste janë regjistruar në Gjermani këtë vit.
ECDC deklaron se gjithsej 59 zona në Evropë janë prekur, më shumë se gjysma e këtyre zonave – 36 prej tyre janë në Itali, kryesisht në veri të vendit.
Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) kohët e fundit bëri thirrje për rritje të vigjilencës për shkak të disa rasteve të etheve të Nilit Perëndimor në Evropën Jugore.