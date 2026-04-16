Udhëheqësit e Izraelit dhe Libanit do të flasin sot
Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu do të flasë me presidentin libanez Joseph Aoun të enjten, tha një zyrtar izraelit për CNN.
Vazhdimi i luftimeve midis Izraelit dhe Hezbollahut ka kërcënuar të prishë armëpushimin e brishtë të arritur midis SHBA-së, Izraelit dhe Iranit.
Të mërkurën, një burim izraelit i tha CNN se kabineti i sigurisë izraelite do të diskutonte një armëpushim të mundshëm me Libanin, transmeton Telegrafi.
Izraeli dhe Libani zhvilluan bisedimet e tyre të para të drejtpërdrejta në 40 vjet këtë javë në Uashington, DC. Por luftimet midis Izraelit dhe Hezbollahut kanë vazhduar pavarësisht negociatave.
Të enjten në mëngjes, zëdhënësi i Forcave Mbrojtëse të Izraelit (IDF) lëshoi një paralajmërim urgjent për evakuim për banorët e Libanit jugor që ndodhen në jug të lumit Zahrani.
"Qëndrimi në jug të lumit Zahrani mund të vërë në rrezik jetën tuaj dhe jetën e familjeve tuaja", tha paralajmërimi.
Ndërkohë, Hezbollahu tha se "u angazhua në përleshje me zjarr të drejtpërdrejtë" me ushtarët izraelitë në Libanin jugor pranë qytetit Qantara të enjten në mëngjes, sipas një deklarate të postuar në Telegram.
Trump tha në një postim në rrjetet sociale të mërkurën në mbrëmje se udhëheqësit e Izraelit dhe Libanit do të flisnin të enjten për herë të parë në dekada.